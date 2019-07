Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ventenne avrebbe un valore di 50 milioni di euro e potrebbe essere il sacrificio più ovvio per la società al fine di risanare i conti. Dopo l'accordo con la UEFA, con il quale il Milan ha rinunciato alla prossima Europa League, i rossoneri si troveranno sicuramente in una posizione più favorevole. Tuttavia, si solleva la questione se sia assolutamente necessario sacrificare Donnarumma quest'estate. L'argomento a favore è ovvio, in quanto è la figura più preziosa della squadra rossonera ed ha anche diversi estimatori.

Quindi sarebbe la soluzione più semplice per vari motivi. Tuttavia, data la sua qualità e il suo significato per il club, si spera ancora che Paolo Maldini, Zvonimir Boban e la dirigenza possano trovare una soluzione alternativa.

Chi potrebbe essere venduto dal Milan in questa estate?

Il primo nome che sicuramente potrebbe lasciare i rossoneri è il terzino sinistro svizzero, Ricardo Rodriguez, visto l'acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid. Marco Giampaolo può sicuramente scaricare Rodriguez e forse anche uno tra Diego Laxalt o Ivan Strinic.

Il trasferimento dello svizzero potrebbe fruttare al Milan circa € 15 milioni. Altri due giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri sono gli esterni Fabio Borini e Samu Castillejo. Per Milannews, ci sono dubbi sulla capacità della coppia di adattarsi al sistema 4-3-1-2 preferito di Giampaolo la prossima stagione, quindi è probabile che entrambi vengano venduti. Mentre l'impegno, la determinazione e la tenacia di Borini sono stati fattori sicuramente da notare, altrettanto non sono stati la qualità tecnica e la dote realizzativa.

Castillejo ha mostrato più classe, ma lo spagnolo è stato spesso incostante e ha faticato a emergere nel ruolo di match-winner necessario al Milan. Le cessioni rossonere potrebbero proseguire con due mediani, ovvero Frank Kessiè e Lucas Biglia. Mentre Kessie dovrebbe probabilmente avere un certo peso nel mercato viste le sue prospettive future, MilanNews nota che il corposo stipendio percepito da Biglia lo rende uno dei principali candidati a lasciare il Milan quest'estate.

Avendo già visto partire Riccardo Montolivo, Jose Mauri e Andrea Bertolacci, il Milan non può permettersi di rimanere senza uomini in quel reparto quindi, se il duo venisse venduto, sarebbero necessari degli investimenti per portare rimpiazzi e rinforzi per soddisfare il marchio di calcio di Giampaolo. Tuttavia, mentre Biglia è spesso limitato nel suo ruolo difensivo e Kessie continua a non essere ai livelli di Bergamo, l'accoppiata potrebbe davvero salutare la compagine rossonera garantendo così la permanenza di Gianluigi Donnarumma.