Continuano ad arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, nella quale sarà allenata da Maurizio Sarri. Si stanno dunque cercando giocatori funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico e, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione Gareth Bale, fortissimo esterno offensivo in uscita dal Real Madrid.

Si tratta indubbiamente di un top player, che nella sua carriera ha vinto praticamente tutto. Bale sarebbe un colpo davvero importantissimo per la nuova Juventus, che nella prossima stagione avrà come obiettivo principale, ovviamente, la conquista della Champions League. La dirigenza bianconera potrebbe formare nuovamente la coppia Bale-Cristiano Ronaldo, che tanto bene ha fatto a Madrid. La Juventus, però, dovrà fare molta attenzione alla concorrenza per l'esterno gallese, concorrenza che è foltissima. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Gareth Bale

Come scrive il noto quotidiano spagnolo "Marca", la Juventus potrebbe decidere di puntare su Gareth Bale per la prossima stagione. Su Bale è comunque molto forte l'interesse del Manchester United. L'esterno gallese, infatti, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba, uno dei principali obiettivi del Real Madrid per rinforzare la squadra. Su Bale c'è anche il Paris Saint Germain, ma il club francese potrebbe prenderlo solo se dovesse cedere Neymar.

La Juventus, dunque, segue con grande attenzione la situazione ed è pronta ad intervenire, qualora si presentasse l'occasione favorevole. La cosa certa è che il Real Madrid non ha alcuna intenzione di fare sconti per Gareth Bale, che viene valutato intorno ai settanta/ottanta milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.

Capitolo cessioni

Intanto, ci sono novità anche per quanto riguarda il fronte delle cessioni.

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Juventus in questa estate è Joao Cancelo, molto apprezzato dal Manchester City di Joseph Guardiola. Nelle ultime ore, però, su di lui è piombato il Bayern Monaco,a caccia di giocatori di grande qualità per la prossima stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", ci sarebbero già stati dei contatti tra gli agenti del giocatore ex Inter e la dirigenza bavarese. Il Bayern Monaco vuole tornare ai vertici d'Europa, ma la Juventus valuta Cancelo almeno cinquanta milioni di euro.