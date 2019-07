Il Calciomercato della Juventus viaggia spedito. I bianconeri, oggi, potrebbero accogliere Mathijs de Ligt che andrebbe a rinforzare la difesa di Sarri. A confermare la notizia è la prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Sta invece diventando un vero e proprio giallo la situazione di Mauro Icardi. Il Napoli alza il pressing, anche perché rischia di non riuscire ad arrivare a James Rodriguez, Paratici aspetta il momento giusto per piazzare l’accelerata ma il giocatore vorrebbe provare a convincere ancora Antonio Conte e puntare su di lui.

Calciomercato Juventus: per Tuttosport oggi è il giorno di de Ligt

Prima di provare a districare il caso Icardi, è giusto affrontare il tema più caldo del calciomercato della Juventus: de Ligt. L’olandese è pronto a vestirsi di bianconero, ieri l’Ajax ha confermato che mancano solo le garanzie bancarie per chiudere l’affare. L’olandese è in attesa del via libera e già oggi sarebbe pronto a prendere il volo direzione Torino.

La telenovela è finita, ai lancieri vanno 75 milioni tra parte fissa e bonus, così il giovane centrale diventa il terzo giocatore più pagato della storia bianconera dietro a Cristiano Ronaldo e Higuain. L’edizione odierna di Tuttosport traccia la strada per i primi giorni in bianconero di de Ligt. Oggi, come detto, sarebbe previsto l’arrivo, domani in programma le visite mediche di rito mentre secondo tuttomercatoweb la presentazione alla stampa e ai tifosi sarà giovedì.

Insomma primi giorni intensi quelli di de Ligt alla Juventus con Sarri che, però, lo vuole pronto in campo e se dovesse essere rispettata la tabella di marcia il difensore venerdì prossimo potrebbe già essere sull’aereo che porterà la Juve in Asia per la tournèe estiva che la vedrà protagonista il 21 luglio con il Tottenham e tre giorni dopo contro l’Inter.

Calciomercato Juventus: il futuro di Icardi è un rebus

Con i nerazzurri la partita non sarà solo in campo.

Il calciomercato della Juventus dopo de Ligt si concentrerà su Mauro Icardi. Il futuro dell’attaccante è un vero e propri giallo. Il Quotidiano Sportivo di oggi per esempio scrive che l’attaccante non sarebbe così convinto di lasciare l’Inter, anzi avrebbe ancora in testa di provare a convincere Conte a puntare su di lui. Il tecnico, però, non ci sente, non vuole Maurito nella sua nuova Inter, gli ha fatto vivere la prima parte di ritiro a Lugano da separato in casa e poi lo ha spedito ad Appiano Gentile in solitudine invece di inserirlo nella rosa che partirà per l’Asia nei prossimi giorni.

Insomma la società e lo staff non ha nessuna intenzione di rilanciare Icardi ma il giocatore sembra che continui a sperare una nuova occasione. La sensazione è che l’attaccante alla fine si convincerà a cambiare aria e a trovare una squadra che gli permetta di tornare ad essere lo spietato bomber degli anni passati. Sul trasferimento non ci sono però grandi novità, il Napoli continua a fargli la corte ma per ora senza grandi risultati.

De Laurentiis ha pronti 60 milioni per convincere l’Inter ma proprio non riesce a convincere il ragazzo a trasferirsi alla corte di Ancelotti. Il perché presto spiegato, Icardi avrebbe scelto la Juventus con cui avrebbe anche trovato l’accordo economico sulla base di 8 milioni di euro a stagione. Paratici però non vuole alzare il pressing e forte della volontà del giocatore aspetta che il mercato si avvii verso la fine per vedere abbassare il prezzo e poi piazzare la zampata vincente. La telenovela Icardi è quindi destinata a durare parecchio mentre si sta definendo la cessione di Perin al Benfica. Il giocatore ha accettato il trasferimento in Portogallo, mentre l’accordo tra le due società prevede un prestito di un anno con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Non ci sono invece grosse novità sulle altre uscite, la Roma corteggia Gonzalo Higuain che prende tempo, Sami Khedira continua a rifiutare l’ipotesi Turchia, Blaise Matuidi può andare al Paris Saint Germain mentre Mario Mandzukic aspetta una chiamata dalla Germania. In bilico Moise Kean, se arriva Icardi parte per mancanza di spazio in rosa e l’Everton sarebbe pronto a mettere sul banco una cifra superiore ai 35 milioni per. Oggi dovrebbe arrivare de Ligt, ma tra Icardi e le cessione il calciomercato della Juventus continuerà ad essere molto interessante.