Gran parte delle società di Serie A hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva, e nel frattempo le rispettive dirigenze lavorano per allestire rose all'altezza di competere nel campionato e, per le qualificate, nelle coppe europee.

L'attesa principale riguarda sicuramente la probabile ufficializzazione di De Ligt alla Juventus, che potrebbe arrivare entro questa settimana. L'idea della Juve è di mettere a disposizione di Sarri quanto prima il centrale olandese così che possa partire con i bianconeri nella tourneé asiatica che vedrà la Juventus impegnata in alcuni match di International Champions Cup.

Proprio su De Ligt ha parlato nel suo editoriale su Libero Luciano Moggi, che ha dichiarato come la trattativa sia oramai in via di definizione e che grazie all'aiuto di Mino Raiola, la Juventus riuscirà a concludere in maniera soddisfacente il trasferimento.

'Raiola importante per il trasferimento di De Ligt alla Juventus'

Come sottolinea Luciano Moggi a Libero, Raiola sarà molto importante per il trasferimento di De Ligt alla Juventus.

L'agente sportivo infatti fu decisivo in passato anche per l'arrivo di Nedved dalla Lazio alla Juventus, e proprio l'amicizia fra l'agente e l'attuale vice presidente della Juventus sarà un ulteriore incentivo per la definizione della trattativa. Il giocatore, come scrive l'ex amministratore delegato bianconero, ha avuto già un contatto telefonico con Maurizio Sarri e non ci sono dubbi che sarà il prossimo rinforzo difensivo della Juventus.

Lo stesso Moggi ha sottolineato l'abilità della dirigenza bianconera, che si è mossa benissimo anche per due acquisti importanti a parametro zero come Ramsey e Rabiot, che oltre a ringiovanire il centrocampo, porteranno anche molta qualità.

'Giusto il ritorno di Buffon'

Ottima la scelta, secondo Moggi, è quella di far ritornare Buffon, importante anche per lo spogliatoio bianconero. Mentre per quanto riguarda le cessioni, i probabili partenti sono Khedira, Mandzukic, Joao Cancelo e Higuain.

Il portoghese finanzierà l'acquisto di De Ligt, mentre Higuain potrebbe trasferirsi alla Roma soprattutto se la società di Pallotta cederà Dzeko all'Inter. Proprio con il trasferimento di Higuain alla Roma potrebbe svilupparsi un ulteriore trattativa con la società romana, ovvero il possibile acquisto di Zaniolo. Il centrocampista offensivo della nazionale italiana è da tempo apprezzato dalla dirigenza bianconera.

Luciano Moggi ha poi confermato che Dybala dovrebbe rimanere in bianconero, in quanto sia la Juventus che Maurizio Sarri vogliono rivalutare il giocatore, dopo la scorsa stagione non certo ideale per l'argentino.