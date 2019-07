Un colombiano e un messicano al posto di uno "scugnizzo" napoletano. Non è uno spot pubblicitario, ma ciò che potrebbe accadere a Napoli in queste "calde" settimane del Calciomercato estivo. Com'è ben noto, il club partenopeo ha messo da tempo nel mirino gli attaccanti James Rodriguez (rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco) e Hirving Lozano, di proprietà del PSV Eindhoven.

I due giocatori sarebbero ben graditi al tecnico Carlo Ancelotti, il quale li avrebbe proprio inseriti tra i suoi preferiti per schierare nella prossima stagione un reparto offensivo di tutto rispetto e di grande qualità che avrebbe il compito di strappare finalmente il primato in Serie A alla Juventus degli otto scudetti consecutivi che, da poche settimane, è stata affidata alla guida tecnica del grande ex Maurizio Sarri.

C'è da sottolineare che l'attuale allenatore azzurro non disdegnerebbe di avere nel suo prossimo tridente anche Lorenzo Insigne, però sembra che, nonostante l'incontro chiarificatore del 1° maggio, il feeling tra i due non sia mai sbocciato del tutto, e questa situazione continuerebbe ad alimentare voci di mercato sullo "scugnizzo" di Frattamaggiore.

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, starebbe lavorando per accontentare le richieste del tecnico emiliano.

Infatti al momento avrebbe un accordo di massima per l'acquisizione del cartellino di James Rodriguez che dopo l'eliminazione della sua Colombia dalla Copa America per mano del Cile è rimasto in patria, ma nonostante ciò sarebbe già pronto a prendere un aereo con destinazione Napoli. La società campana avrebbe proposto al Real Madrid un prestito con diritto di riscatto ma il club spagnolo avrebbe risposto di non essere disposto a trattare per questo tipo di formula, offrendo però il giocatore 27enne al prezzo "scontato" di 40 milioni di euro più bonus ed eventuali obiettivi raggiunti dalla squadra.

La trattativa potrebbe decollare alla metà di luglio.

Al contempo il club partenopeo sarebbe sempre vigile anche su Hirving Lozano, ma in questo caso si tratterebbe di una situazione più complessa. L'attaccante messicano piacerebbe molto al Valencia che avrebbe proposto al manager del giocatore, Mino Raiola, una percentuale del 30% su una futura rivendita del 23enne di Città del Messico, un'opzione piuttosto allettante per l'agente che il Napoli non prenderebbe mai in considerazione.

Il PSV intanto non si smuoverebbe dai 50 milioni di euro richiesti fin da subito per privarsi del suo calciatore. Dunque, se davvero vorrà portare all'ombra del Vesuvio la coppia dei sogni Rodriguez-Lozano, De Laurentiis dovrà far fronte ad una spesa complessiva di almeno 90 milioni di euro, e per questo motivo prima di partire con l'affondo decisivo potrebbe esserci qualche addio eccellente, come quello di Insigne.

Ipotesi PSG per Insigne, la Juve continua a seguire Hysaj

Il capitolo cessioni pesanti potrebbe aprirsi prossimamente con il nome di Lorenzo Insigne.

Il fantasista campano, infatti, potrebbe essere il "sacrificato" di turno da Aurelio De Laurentiis per intascare un cospicuo tesoretto che mai come quest'anno sarebbe utile per mettere a segno il doppio colpo Lozano-Rodriguez. Sul fantasista della nazionale italiana sarebbe vivo l'interesse del Paris Saint-Germain che, soprattutto se dovesse consumarsi il divorzio da Neymar (destinazione Barcellona), potrebbe andare all'assalto del trequartista che già da qualche stagione piace alla società transalpina.

Quest'ultima potrebbe mettere sul piatto circa 80 milioni di euro cash, una somma di fronte alla quale, per sua ammissione ("Se arrivasse un'offerta congrua al valore del giocatore potrei pensare di venderlo") il patron del Napoli difficilmente potrebbe resistere.

Se la situazione legata ad un'eventuale partenza di Lorenzo Insigne è ancora tutta in divenire, sembra invece quasi sicuro che a lasciare la maglia azzurra sarà presto Hysaj. Sul terzino albanese ci sarebbe già da un po' di tempo l'Atletico Madrid, anche se pare che l'interesse della Juventus non si sia mai spento del tutto. Infatti Alfredo Pedullà dalle frequenze di Sportitalia proprio in queste ore ha rivelato che se i bianconeri dovessero decidere di girare in prestito Luca Pellegrini per fargli acquisire maggiore esperienza altrove, potrebbero contattare il Napoli proprio per provare a prelevare Hysaj, giocatore che Sarri conosce molto bene e con il quale si è espresso ai massimi livelli.