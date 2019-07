Il calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre della Serie A hanno iniziato a piazzare i primi acquisti e, tra le squadre più attive, vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale ha già ufficializzato due importanti acquisti per rinforzare l'assetto difensivo, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas. Il primo è costato alla società partenopea una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Per il secondo, invece, è stata pagata l'intera clausola rescissoria da 36 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, non solo James Rodriguez

Il presidente della SSC Napoli, però, non vuole fermarsi qui. Nelle prossime settimane, infatti, sono pronti altri acquisti che possono esaltare la piazza azzurra, in particolare l'attaccante del Real Madrid, James Rodriguez. Il centravanti colombiano, infatti, è una specifica richiesta di Carlo Ancelotti come confermato anche da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia la trattativa non è facile anche per i diritti d'immagine di James che in Colombia è considerato una vera e propria star.

Questo, però, sembra non fermare il presidente De Laurentiis che vuole regalare un grande colpo ai tifosi partenopei. Inoltre, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando ad un doppio acquisto nel reparto offensivo.

Oltre a James Rodriguez, infatti, gli occhi dei dirigenti sono su Hirving Lozano, attaccante del PSV. Tuttavia, quest'ultimo potrebbe arrivare solo in caso di una cessione illustre, Lorenzo Insigne. Il calciatore di Frattamaggiore, infatti, potrebbe decidere di cambiare aria visti i suoi rapporti non sempre ottimali con la piazza.

Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere da tempo al suo procuratore, Mino Raiola, che Insigne può essere ceduto, ma solo alle sue condizioni e non a fine mercato. In caso di partenza del talento partenopeo, quindi, il Napoli potrebbe sferrare l'attacco per Lozano e, nello stesso tempo, chiudere anche con James Rodriguez.

James-Napoli, in Spagna sicuri: vicina la chiusura dell'affare

James Rodriguez, quindi, è il sogno del Calciomercato estivo della SSC Napoli. Nelle ultime ore, secondo AS, quotidiano spagnolo, le strade tra Napoli e il Real Madrid si sarebbero riavvicinate, con la chiusura dell'affare che sarebbe davvero molto vicina.

La richiesta del Real Madrid per cedere l'attaccante colombiano è di 42 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis preferirebbe un prestito con obbligo di acquisto. Il Napoli ha deciso di puntare sull'ex Bayern Monaco per volontà di Carlo Ancelotti. Il mister, infatti, ha già allenato il centravanti per ben due volte, sia ai tempi del Real Madrid che durante la sua avventura tedesca al Bayern.