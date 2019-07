Il Napoli allenato da Carlo Ancelotti ha deciso di non voler perdere altro tempo e vuole portare a tutti i costi il calciatore colombiano James Rodriguez alle pendici del Vesuvio. Infatti, il quotidiano spagnolo As ha fatto sapere che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è arrivato a Madrid e presto incontrerà il procuratore del calciatore Jorge Mendes per concludere l'affare e superare quel piccolo divario economico che ancora intercorre tra il presidente dei blancos Florentino Perez e quello degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

Quest'ultimo è pronto ad offrire 42 milioni di euro più un bonus (tra cui un bonus scudetto), però vuole chiedere al patron del Real Madrid, il pagamento a rate.

Nei giorni precedenti, l'Atletico Madrid di Simeone ha provato l'assalto per il top player colombiano, ma il Real Madrid preferisce vendere al Napoli piuttosto che rinforzare gli acerrimi rivali. Dunque, i partenopei sono in vantaggio e vogliono chiudere al più presto. Intanto, De Laurentiis è pronto ad un sacrificio economico e per questo ha trascorso la notte in videochiamata per preparare l'assalto finale al calciatore di proprietà delle Merengues.

Il tecnico di Reggiolo può quindi prepararsi al conto alla rovescia perché quanto prima potrà finalmente riabbracciare uno dei suoi pupilli ai tempo del Real Madrid e del Bayern Monaco.

Alvino dice la sua su James Rodriguez

Intanto, Carlo Alvino giornalista di Tv luna, vicino all'ambiente azzurro, tramite Twitter ha voluto aggiornare la situazione intorno all'acquisto di James Rodriguez. Questo il suo ultimo post sul noto social network: "Napoli-James si fa.

Però resto sulla mia linea. Non credo che si arriverà a breve alla conclusione. È una trattativa molto lunga e complessa. Ma alla fine il Napoli porterà il colombiano in azzurro".

Dunque, rispetto agli altri quotidiani e agli altri giornalisti, per Alvino James vestirà l'azzurro ma la trattativa data la sua complessità, non si concluderà in tempi brevi. Ma al contrario, da quanto si legge nel suo tweet, i tempi saranno molto lunghi.

Il punto sul mercato azzurro

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, oltre a James Rodriguez, il patron azzurro è pronto a portare a Napoli, l'attaccante argentino Mauro Icardi.

Infatti, come dichiarato da Beppe Marotta, l'attaccante è chiaramente fuori dal progetto dell'Inter e quindi gli azzurri così come la Juventus starebbero provando l'affondo.

Però la moglie e agente Wanda Nara è da tempo che ha incontri con Paratici della Juventus. Dunque, questi ultimi partono avvantaggiati però prima di poter acquistare il bomber argentino, devono prima vendere Higuain e Mandzukic.