Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che forse ha avuto maggiori lacune ultimamente. Il primo obiettivo del direttore Fabio Paratici è Paul Pogba, fortissimo centrocampista in forza al Manchester United. Il giocatore francese è partito con la sua squadra per il ritiro in Australia, nonostante la volontà di cambiare aria.

Su di lui è fortissimo l'interesse del Real Madrid, che lo segue da tantissimo tempo, ma secondo la stampa britannica, la Juventus sarebbe in netto vantaggio sul club spagnolo per garantirsi le sue prestazioni. Come scrive il noto quotidiano inglese "Daily Mail", infatti, Pogba preferirebbe tornare alla Juventus, che sarebbe intenzionata a proporre una super offerta al Manchester United per garantirsi le prestazioni del giocatore transalpino: centotrenta milioni di euro.

Si tratta della proposta più vicina alla cifra richiesta dal Manchester United, ovvero centocinquanta milioni di euro.

Ma ci sono anche altre indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Pogba: bianconeri vigili anche su Lukaku

Intanto, il diretto interessato non pare particolarmente contento di essere in Australia con il Manchester United. Pogba, infatti, avrebbe litigato verbalmente con il compagno di squadra Lingard.

In una foto postata dai canali ufficiali del club britannico, infatti, si vede Lindelof che prova a mettere pace tra i due, senza però riuscirci. La volontà di Pogba, dunque, pare essere quella di lasciare il Manchester United, club che peraltro non disputerà la prossima edizione della Champions League. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, arrivano altre indiscrezioni molto importanti sul calciomercato della Juventus.

Secondo quanto riporta la nota testata "Sky Sport", negli ultimi giorni Fabio Paratici avrebbe avuto dei contatti con il procuratore di Romelu Lukaku, Federico Pastorello. Questa potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter, che è fortemente interessata al centravanti belga in questo momento. I contatti con l'entourage di Lukaku, però, potrebbero essere lo specchio di un interesse reale da parte della Juventus. L'eventuale arrivo del belga a Torino, infatti, bloccherebbe Mauro Icardi all'Inter, anche per il fatto che il Napoli starebbe trattando Rodrigo del Valencia.

Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime ore.