Sono già trascorsi dieci giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva di Calciomercato e già i primi grandi colpi non si sono fatti attendere. Anche in casa Napoli, infatti, è stato ufficializzato l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, giocatore che andrà a comporre una difesa rocciosa e impenetrabile assieme a Koulibaly. Il ds Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui e sono sempre a lavoro per cercare di colmare ulteriormente il gap esistente con la Juventus, nel tentativo di arrivare finalmente al tanto atteso scudetto.

Prima di acquistare, però, c'è bisogno anche di mettere a segno alcune cessioni che permetteranno poi di reinvestire il capitale su giocatori come Rodrigo del Valencia (restio sulla destinazione) e Lozano del PSV. Oltre al solito James Rodriguez, infatti, sono questi i due nomi più caldi al momento in casa Napoli.

Calciomercato Napoli: difficile arrivare a Rodrigo, Lozano ha già dato l'ok

Stando alle ultime notizie emerse pare proprio che il brasiliano Rodrigo attualmente in forza al Valencia sia una pista difficilmente concretizzabile e che nelle ultime ore si è messa in salita.

Una situazione che starebbe spingendo i dirigenti del Napoli a concentrarsi molto più su Hirving Lozano, il talento messicano classe 1995 del PSV Eindhoven. Se non dovessero esserci ulteriori spiragli per Rodrigo, infatti, le intenzioni del club partenopeo sembrerebbero essere quelle di tuffarsi in maniera decisa su questa operazione, anche perché il Napoli tratta Lozano da diversi mesi oramai. Addirittura il giocatore già in passato aveva dato l'ok ad un suo eventuale trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti.

James Rodriguez vuole soltanto Napoli, rifiutate le altre destinazioni

La trattativa poi era stata messa in stand by probabilmente per capire l'evoluzione di altre situazioni. Il giocatore messicano, però, assistito dal noto procuratore Mino Raiola, adesso potrebbe avvicinarsi ulteriormente all'approdo a Napoli. Per quanto riguarda il possibile acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid, invece, nelle scorse ore sono arrivate novità interessanti.

Il giocatore colombiano avrebbe già deciso e la sua volontà sarebbe quella di ritrovare Carlo Ancelotti e quindi approdare a Napoli. A confermare tutto questo è stato lo stesso De Laurentiis, dichiarando che "James Rodriguez vuole il Napoli". Molto, comunque, dipenderà dalle cessioni che si riusciranno a mettere a segno nei prossimi giorni perché col denaro ricavato i partenopei potranno poi tentare l'affondo decisivo e portare a casa questi importanti innesti.