Zoff: 'De Ligt alza il tasso tecnico di una Juve già forte'

L'ex portiere, nell'intervista a GdS, ha definito de Ligt come il giusto acquisto dei bianconeri per rinforzare la difesa.

15 luglio 2019 19:49 lun 15 lug 2019 19:49:24 CEST

Video del Giorno: Calciomercato Juventus: count down per De Ligt, per Pogba l'affare si complica