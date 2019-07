James si o James no, è questo l' argomento principe nel ritiro azzurro in quel di Dimaro Folgarida di cui discutono addetti ai lavori e tifosi. Fortissima è la voglia da parte del popolo azzurro di vedere il fuoriclasse colombiano con la maglia del Napoli, ma la strada per arrivarci è lunga e tortuosa.

Giornali autorevoli come AS e Marca, da sempre vicini alle questioni del Real Madrid, parlano di un Florentino Perèz parecchio infastidito dall' atteggiamento del Presidente De Laurentiis, che vorrebbe acquistare James Rodriguez solo in prestito con diritto di riscatto, a tal punto da costringere il numero uno dei Blancos a parlare addirittura con i nemici acerrimi dell' Atletico Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Non è un mistero che Diego Simeone stimi moltissimo il 28enne colombiano, rappresenterebbe il perfetto erede di Griezman, appena passato al Barcellona per 120 milioni di euro, ma soprattutto sarebbe una soluzione assai gradita al calciatore soprattutto per ragioni logistiche, dato che resterebbe a Madrid, città che conosce benissimo.

Dal canto suo, il Napoli è fermo e fiducioso che la sua posizione in questa trattativa alla fine porterà ai risultati sperati: nonostante le avances molto forti dell' Atletico, James ha contatti quasi quotidiani con Carlo Ancelotti e anche con il figlio Davide.

Pubblicità

Il progetto Napoli affascina e non poco l' ex Bayern Monaco, diventerebbe non solo uno dei calciatori più pagati della squadra ma sarebbe l' uomo che può spostare veramente gli equilibri, tanto da poter portare gli azzurri quasi al livello della corazzata Juventus. Detto che si tratta di un'operazione molto complicata per vari fattori, la situazione diventerà sicuramente più chiara alla fine di luglio, quando James la sua decisione finalmente l'avrà presa e il Napoli avrà sicuramente più liquitidà da investire, derivata da molte cessioni di calciatori che non rientrano più nei piani societari, ( vedi Rog, Verdi, Hysaj ). Un aiuto in più per il Napoli potrebbe essere la volontà della compagna di James Rodriguez, la modella colombiana Shannon De Lima, che gradirebbe moltissimo il poter vivere in una città come Napoli: la sfida tra Atletico e Napoli per James sarà un tormentone dei prossimi giorni, fatta di continui rilanci e contro-rilanci , di calma, tanta calma, di sangue freddo e pazienza, proprio la pazienza potrebbe essere la chiave per la buona riuscita della trattativa: pazienza che purtroppo non fa parte del vocabolario di alcuni tifosi del Napoli, che si lasciano trasportare dalle emozioni positive e negative molto facilmente non consapevoli del fatto che per aumentare ancora il livello di competitività, la pazienza è un elemento da cui non si può prescindere.