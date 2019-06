Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un presunto accordo raggiunto tra il Napoli e Kostas Manolas, dopo che Raùl Albiòl sembra stia per lasciare Napoli dopo sei stagioni trascorse nel capoluogo campano: il difensore spagnolo classe '85, infatti, avrebbe accettato la proposta della squadra del Villarreal che verseranno nelle casse azzurre la cifra di 5 milioni di euro di clausola rescissoria.

Il Presidente De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, rimasti sicuramente sorpresi dalla decisione del calciatore iberico, non si sono persi d'animo e subito si sono fiondati su Manolas, che rappresenterebbe l' erede perfetto di Albiòl. La situazione al momento vede il Napoli in netto vantaggio sulle altre pretendenti , in primis Juventus e Milan, nel senso che nelle ultimissime ore hanno raggiunto l' accordo economico con il calciatore rappresentato da Mino Raiola sulla base di un triennale da 3,5 milioni a stagione.

Pubblicità

Pubblicità

Ostacolo Roma

Il club di James Pallotta vuole i 36 milioni di euro della clausola di Manolas e per il momento non vuole sentire parlare di possibili contropartite tecniche per abbassare la sua richiesta: è chiaro a tutti, però, che la Roma ha bisogno di fare cassa entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dal FNF e non è affatto escluso che il Presidente americano alla fine possa accettare anche qualche calciatore del Napoli che non rientra più nei piani azzurri.

A tal proposito Giuntoli vuole proporre alla Roma Diawara e Mario Rui, ormai giunti alla fine della loro esperienza napoletana anche se la società capitolina vorrebbe un certo Dries Mertens dichiarato al momento incedibile dalla dirigenza azzurra.

I contatti tra le due società sono continui per cercare un' intesa economica vantaggiosa per ambedue le parti, ma il Napoli è in pole-position per portare Manolas a giocare dalla prossima stagione in un San Paolo completamente ristrutturato in vista dell'inizio delle Universiadi il prossimo 3 luglio.

Pubblicità

Il difensore greco farebbe fare un salto di qualità enorme alla squadra di Carlo Ancelotti e con Koulibaly formerebbe una coppia difensiva tra le più forti in giro per l'Europa: il greco è entusiasta del progetto Napoli, potrebbe giocare la Champions League e lottare per vincere il campionato. Il greco già si sarebbe già sentito con il suo connazionale Karnezis per informarsi su squadra e ambiente, da questo punto di vista ha avuto enormi garanzie dal portiere azzurro; sta di fatto che Manolas la sua scelta l' ha già fatta: vuole giocare nel Napoli di Ancelotti e vuole far sognare il popolo azzurro in campionato ma soprattutto nelle notti magiche di Champions League.