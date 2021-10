Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto 1-0 il Torino, vincendo la sua ottava partita consecutiva in Serie A.

La squadra partenopea sale sull'ottovolante del sogno scudetto, dopo aver vinto una partita difficile da portare a casa. Il Torino di Ivan Juric forse avrebbe meritato qualcosa in più per la grande prestazione, fatta di grande personalità e coraggio, ma anche di ottime trame offensive soprattutto in ripartenza, che in un paio di occasioni hanno esaltato i riflessi di Ospina, il quale ha salvato il Napoli con due prodigi. Decisivo il gol di Osimhen nel finale.

La partita

Spalletti ha schierato il suo solito 4-3-3 con Rahmani e Koulibaly coppia difensiva, con Anguissà, Fabiàn Ruìz e Zielinski a centrocampo mentre il tridente offensivo è formato da Insigne, Osimhen e Politano. Dopo i primi 20-25 minuti di sofferenza, nei quali il Torino è stato bravo a chiudere tutte le fonti di gioco azzurre, il Napoli ha una grande occasione per sbloccare il risultato su calcio di rigore. A presentarsi dagli undici metri è Lorenzo Insigne a caccia del terzo goal in campionato, ma il suo tiro è flebile arriva direttamente tra le mani del portiere granata Milinkovic Savìc. Una brutta mazzata mentale per il capitano azzurro, ma immediatamente arriva l'applauso d'incoraggiamento di Luciano Spalletti e di tutta la squadra, che non si deconcentra.

Il Napoli rientra dagli spogliatoi con un altro piglio e troverebbe anche la rete del vantaggio al minuto 58 con Di Lorenzo, poi annullata dal Var per posizione di fuorigioco. Spalletti a quel punto si gioca le carte Lozano, Mertens ed Elmas e proprio l'attaccante messicano sfiora il vantaggio con un grande tiro a incrociare, che però si stampa sul palo.

Anche il Torino ha due grandi occasioni in ripartenza per passare in vantaggio ma un grande Ospina e un po' di imprecisione dei giocatori granata impediscono al Toro di passare in vantaggio. A dieci minuti dalla fine arriva la svolta della gara, dopo un triplo scambio in velocità a limite dell'area tra Mertens, Osimhen e Koulibaly e la schiena di Elmas, il Napoli sblocca il risultato con una martellata di testa del solito Osimhen che insacca.

Per l'attaccante nigeriano si tratta del quinto goal in campionato, che regala l'ottava vittoria consecutiva al Napoli.

La squadra azzurra si riprende la vetta del campionato, superando il Milan, mandando un altro avviso ai concorrenti per ribadire tutta la sua forza.

La prova di maturità del Napoli si potrebbe avere domenica prossima, nella trasferta contro la Roma di Mourinho.

Spalletti eguaglia il record di Sarri

L'allenatore azzurro con il successo di ieri ha raggiunto il record di otto vittorie consecutive del Napoli di Sarri della stagione 2017/2018, ma anche di Max Allegri nel 2018/2019 (alla Juventus) e di Trapattoni nel 1985/1986 (sempre alla Juventus).

Un ottimo traguardo provvisorio, ottenuto con il duro lavoro dal tecnico di Certaldo che a oggi è l'indiscusso protagonista di questo Napoli che sta facendo sognare i suoi tifosi.