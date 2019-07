Per la Roma di Paulo Fonseca ormai è ufficialmente iniziato il periodo delle amichevoli precampionato. Giovedì pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno affrontato la formazione del Pro Calcio Tor Sapienza, militante in Serie D, sconfiggendola per 12 a 0, mentre sabato 20 luglio affronteranno un'altra squadra dilettantistica della Capitale quale il Trastevere. Anche questo match, come il precedente, sarà giocato a Trigoria a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta televisiva da Roma Tv.

Sabato 20 luglio amichevole tra A.S Roma e Trastevere Calcio

La seconda amichevole precampionato della Roma è in programma sabato 20 luglio, alle ore 17.30, presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria.

Riguardo agli avversari, i giallorossi affronteranno la formazione del Trastevere Calcio. Il match sarà giocato a porte chiuse, ma sarà garantita la messa in onda esclusiva dell'incontro su Roma Tv.

Inoltre, come già successo per la partita contro il Pro Calcio Tor Sapienza, non è escluso che il match possa venire trasmesso anche sui canali Twitter e Facebook della società.

Facendo un piccolo excursus, quello di sabato pomeriggio sarà il diciannovesimo confronto tra i due team capitolini. Il primo match tra Roma e Trastevere Calcio risale all'ormai remota data del 2 aprile 1933, al campo “Testaccio”, e si concluse con il risultato di 2-0 per i giallorossi.

L’ultima amichevole tra le due squadre, invece, è altrettanto datata perché risale al 20 febbraio del 1975.

Passando allo score generale, nei diciotto incontri precedenti la formazione giallorossa ha prevalso per diciassette volte e la rimanente partita, del 28 maggio 1933, finì con un pareggio per 1-1.

Una partita sotto il segno di Fulvio Bernardini

La Roma e il Trastevere Calcio sono due formazioni calcistiche unite sotto il segno del grande Fulvio Bernardini.

Dopo un'importantissima carriera con la casacca giallorossa, infatti, Bernardini diventò l'allenatore proprio del Trastevere Calcio nel campionato di Serie B 1946-47, e arrivò a sfiorare un'incredibile salvezza. Purtroppo la squadra retrocesse in Serie C e Bernardini fu sollevato dall'incarico la stagione successiva.

Inoltre, alla figura di Fulvio Bernardini è intitolato il campo sportivo di Trigoria dove sarà disputato l'incontro di sabato pomeriggio.

Il Trastevere Calcio, invece, disputa i propri match casalinghi nell'impianto del Trastevere Stadium, recentemente rinnovato e ubicato all’interno dello storico parco pubblico romano di Villa Doria Pamphilj.

Il sodalizio calcistico capitolino dispone anche di un'apprezzata scuola calcio aperta ai ragazzi nati tra il 2006 e il 2013.