Il Milan affronterà la prima amichevole alle ore 10.30 della giornata di venerdì 19 luglio 2019. I tifosi non avranno modo di vederla in diretta tv, né tantomeno in streaming sul canale rossonero. Il “battesimo” della squadra di Marco Giampaolo avverrà contro il Novara.

La gara si giocherà a porte chiuse, e saranno esclusi dall'accesso anche giornalisti, fotografi e video operatori.

Saranno schierati i nuovi acquisti del “Diavolo”, tra cui Theo Hernández, apparso in buona forma durante il ritiro a Milanello.

Inoltre i giocatori saranno schierati con il modulo 4-3-1-2, tanto caro al mister toscano. Il Novara sarà il primo avversario della nuova stagione milanista come accaduto l’anno scorso. In quell’occasione vinsero i rossoneri per 2-0 con i goal di Suso e Davide Calabria. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, diamo uno sguardo ai precedenti tra le due squadre.

Bilancio tra Milan e Novara in gare ufficiali

Il Milan ha affrontato il Novara l’ultima volta nella stagione 2011/12.

In quell’occasione ottenne 2 vittorie, tra andata e ritorno. Il match allo stadio Silvio Piola finì 0-3 con doppietta di Zlatan Ibrahimović e rete di Robinho. Nella sfida disputata allo stadio San Siro si registrò un 2-1 a favore dei padroni di casa. Dopo lo svantaggio ad opera di Santiago García, ribaltarono il risultato Mathieu Flamini e Filippo Inzaghi. In quella stagione ci fu anche il confronto diretto agli ottavi di finale della Coppa Italia, che vide il Milan imporsi per 2-1 con i goal di Stephan El Shaarawy e Alexandre Pato da una parte e Ivan Radovanović dall’altra parte.

Il bilancio complessivo in gare ufficiali riporta 22 vittorie per il Milan, a fronte di 3 pareggi e 7 sconfitte. I rossoneri non perdono dalla stagione 1952/53, quando furono battuti per 2-1 in trasferta. In quell’occasione si registrò la doppietta di Renato Miglioli, con la rete di Renzo Burini nel mezzo. Nella stagione 1954/55 ci fu l’ultimo pareggio tra le due squadre. Allo stadio Silvio Piola finì 1-1.

Jörgen Leschly Sörensen portò in vantaggio gli ospiti, dopodiché andò a segno Goffredo Colombi. La vittoria più ampia ottenuta dal Milan risale alla stagione 1950/51, quando s’impose per 9-2 allo stadio San Siro. In quell’occasione realizzò 4 goal Gunnar Nordahl, che in carriera ha segnato addirittura 14 reti al Novara.

Sulla carta non dovrebbero esserci storie, ma essendo la prima uscita stagionale, dopo i carichi della preparazione fisica, nulla è scontato.

I ragazzi di Simone Banchieri, che disputeranno il campionato di Serie C per la seconda annata consecutiva, proveranno a mettere in difficoltà il Milan, che successivamente partirà per la tournée negli Stati Uniti, dove disputerà l’International Champions Cup. I prossimi avversari dei rossoneri saranno Bayern Monaco, Benfica e Manchester United.