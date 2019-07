Lukaku vuole la maglia bianconera. La società di via Galileo Ferraris sembra volerlo accontentare. Il giocatore belga si è già accordato con la dirigenza della Juventus, ma in ballo c'è anche Paulo Dybala, che però sembra non essere stato inserito nella lista dei desideri del Manchester United. Anche perché Dybala ha sempre dichiarato di voler restare a Torino con Maurizio Sarri. La Juventus si è inserita nella trattativa fra l'Inter e il calciatore Lukaku.

Apparentemente sembrava solo una manovra di disturbo, ma così non è. Le intenzioni della Juventus di portare a Torino il calciatore sono reali. Il Manchester United valuta il giocatore circa ottantatre milioni di euro. L'Inter ha sempre offerto non più di sessantacinque milioni di euro, e proprio su questo tema si è inserita la Juventus.

I Red Devils, non sono disposti ad accettare una cifra inferiore agli ottantatre milioni.

Proprio per questo lo scambio fra Dybala e Lukaku potrebbe prendere forma. L’argentino è valutato più o meno lo stesso prezzo dai bianconeri, che cercano un nome nuovo per il reparto offensivo. Il calciatore belga ha già trovato un accordo con la dirigenza bianconera [VIDEO], ed è passato in cima alla lista dei desideri. Tutto ora dipenderà da Paulo Dybala. Il giocatore bianconero, però, vorrebbe rimanere a Torino, e ha avuto un fitto colloquio con l'allenatore Maurizio Sarri.

Rimanere a Torino certamente, ma non come un "rincalzo" o una seconda linea. Proprio su questo si giocherà la partita se andare o restare a Torino. Le notizie che trapelano dall'ambiente bianconero dicono che il calciatore per il momento non ha avuto nessun contatto né col Tottenham né col Manchester United. Il suo ruolo di pedina jolly per questa fase di calciomercato risulta essere fondamentale, soprattutto per l'eventuale scambio con Lukaku. Se ci dovesse essere questo scambio, sarebbe un grosso sgambetto fatto all'Inter, che è sulle tracce del giocatore da molto tempo.

Sami Khedira, la Juventus e il mercato

Sami Khedira sicuramente sarà ceduto. Il tedesco, centrocampista bianconero, sta valutando le offerte arrivate dall'Inghilterra: prima del Wolverhampton, e poi da parte dei Gunners. Il contratto con la Juventus, con molta probabilità avrà una rescissione consensuale. Il calciatore, non ha partecipato alla tournée asiatica assieme al resto della squadra bianconera, ed è stato avvistato a Londra a vedere l’Arsenal di Unai Emery.

Nella squadra inglese gioca il suo amico Mesut Ozil. Tornare a giocare con lui sarebbe come tornare a giocare ai vecchi tempi nella nazionale tedesca. Sotto contratto per un anno, è facile che Khedira e la Juve giungano alla rescissione, magari con buonuscita.