La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c’è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove, nonostante ciò l'argentino rimarrebbe un uomo mercato.

La pazza idea di soffiare Lukaku all'Inter

Dall'edizione odierna de 'La Gazzetto dello Sport' emergerebbero indiscrezioni, secondo le quali Fabio Paratici avrebbe incontrato Federico Pastorello, non solo per trattare la cessione di Sami Khedira, ma soprattutto per sondare la pista Romelu Lukaku, oggetto del desiderio dell'Inter di Antonio Conte. In un primo momento la richiesta d'informazioni sul belga da parte del ds bianconero era sembrata una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter, invece con il passare delle ore la Juventus sembrerebbe interessata ad aprire una trattativa con il Manchester United.

I Red Devils dal canto loro cederebbero volentieri il centravanti in cambio di Dybala. L'Inter avrebbe offerto agli inglesi circa 65 milioni di euro, prontamente rispediti al mittente, perché la valutazione del bomber di Anversa sarebbe di 83,5 milioni di euro, cifra che si avvicina al costo del cartellino di Dybala, stimato poco al di sotto dei 100 milioni di euro. La differenza non sarebbe così ampia, per cui con un piccolo conguaglio si giungerebbe ad un accordo, ma in tutto questo bisognerà tenere conto della volontà del ragazzo di Laguna Larga che finora sarebbe convinto di rimanere all'ombra della Mole, intrigato dal progetto dell'ex Napoli che vorrebbe rivitalizzarlo, dopo una stagione costellata da prestazioni anonime.

Scacco matto all'Inter che rischia una triplice sconfitta sul mercato

Se davvero l'affare si concretizzasse per i nerazzurri sarebbe una triplice sconfitta sul mercato, perché il tecnico pugliese vedrebbe sfumare il suo sogno in attacco, Beppe Marotta non potrebbe più sperare di accaparrarsi la Joya (qualora quest'ultimo accettasse lo scambio) e inoltre dovrebbe fare i conti con il caso Icardi che gradirebbe un trasferimento agli ordini di Maurizio Sarri e che invece sarebbe costretto a cercarsi un'altra sistemazione.

A Maurito che preferirebbe rimanere in Italia (comunque dall'estero non sarebbero pervenute offerte per lui) non resterebbe che il Napoli o forse la Roma. Mercoledì il bomber di Rosario dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra, ma non sembra esserci alcuna speranza di un possibile reintegro nel progetto tecnico nerazzurro.