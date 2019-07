L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accolto in Italia con sorpresa ma allo stesso tempo con piacere dagli addetti ai lavori: la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco propositivo ed offensivo la sua strategia principale è sicuramente innovativa per una Juventus che ha sempre puntato solo a vincere, lasciando lo spettacolo alle altre squadre. Di certo il tecnico toscano avrà una rosa di notevole livello, ricca di qualità, e gli acquisti di Ramsey e Rabiot in qualche modo ne sono l'esempio: si attendono novità anche dal fronte De Ligt mentre potrebbe esserci qualche importante sorpresa anche per il settore avanzato. Come scrivono alcuni media inglesi, infatti, Maurizio Sarri avrebbe informato Gonzalo Higuain di non essere al centro del progetto bianconero.

Sarri potrebbe non puntare su Higuain

Secondo alcuni media inglesi, Maurizio Sarri avrebbe informato Gonzalo Higuain di non voler puntare su di lui la prossima stagione. Una decisione in qualche modo inaspettata, considerando la stima del tecnico toscano nei confronti dell'argentino, voluto anche nella sua esperienza da tecnico del Chelsea. La Juventus infatti dovrebbe puntare sul 4-3-3, con punta di riferimento Cristiano Ronaldo, e secondo le ultime indiscrezioni, sia Higuain che Mandzukic sarebbero a rischio trasferimento.

L'argentino interessa alla Roma, che potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per un prestito biennale e riscatto a prezzo definito. Prima però la punta dovrà necessariamente rinnovare per almeno un altro anno con la Juventus, avendo il contratto in scadenza nel 2021. Anche Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino, interessa al Borussia Dortmund (che potrebbe presentare un'offerta di 15 milioni di euro per la punta) e ad alcune società cinesi.

Il mercato della Juventus

Le eventuali cessioni di Higuain e Mandzukic potrebbero finanziare un ulteriore acquisto per il settore avanzato: secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe interessata a Federico Chiesa, con il quale avrebbe già raggiunto un'intesa economica da cinque anni di contratto a cinque milioni di euro a stagione. Si attende che il centrocampista offensivo ritorni dalle vacanze, in quanto è probabile ci sia un confronto fra il nazionale italiano e la dirigenza della Fiorentina.

Se il giocatore dovesse confermare la volontà di lasciare la società toscana, la Juventus potrebbe quindi avanzare un'offerta per il centrocampista offensivo: la valutazione è di circa 70 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero inserire qualche contropartita tecnica gradita alla Fiorentina per diminuire l'esborso economico.