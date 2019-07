L'attenzione del Calciomercato in questo inizio di luglio è sicuramente indirizzata verso il probabile arrivo alla Juventus del difensore centrale De Ligt, considerato da tutti come un grande acquisto che sarebbe in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla squadra di Sarri soprattutto in Champions League. Ma il mercato bianconero quasi certamente non si fermerà con l'acquisizione del cartellino del difensore dell'Ajax, anche se prima di concentrarsi su nuovi acquisti la società dovrà necessariamente cedere qualche elemento di rilievo della rosa.

Al momento i principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo e Khedira, seguiti dai vari Matuidi, Higuain e Mandzukic. E proprio l'eventuale cessione delle due punte potrebbe generare un tesoretto utile per un acquisto importante nel settore avanzato. Come riporta il sito SportMediaset, la Juventus sarebbe interessata al centravanti argentino dell'Inter Mauro Icardi, e in quest'ottica il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, per confermare la volontà del club torinese di investire sul bomber sudamericano, la settimana scorsa sarebbe volato a Ibiza per parlare con la moglie-agente Wanda Nara.

Fra l'altro, sembra che Icardi abbia fatto un'importante confidenza ad un amico in merito ad un eventuale passaggio tra le fila della "Vecchia Signora".

Icardi avrebbe detto: 'Mi tocca diventare juventino'

Sempre SportMediaset rivela che la punta dell'Inter, Mauro Icardi, avrebbe parlato ad un amico dell'ipotesi di passare alla Juventus, affermando: "Mi tocca diventare juventino". In attesa di capire come si sbroglierà quest'intricata matassa, l'unica certezza è data dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Marotta a Sky Sport, nelle quali l'amministratore delegato nerazzurro ha confermato la volontà del club di cedere l'argentino e Nainggolan.

Sull'ex capitano interista, oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Napoli che sarebbe disposto ad offrire addirittura 10 milioni di euro a stagione al giocatore. Proprio l'interesse della società campana avrebbe spinto Fabio Paratici ad incontrare Wanda Nara a Ibiza per chiederle di aspettare gli ultimi giorni di agosto, quando la Juventus dovrebbe presentare all'Inter un'offerta inferiore ai 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus: Mandzukic e Higuain cedibili

Come anticipato in precedenza, qualora si dovessero concretizzare le partenze di Higuain e Mandzukic, la Juventus potrebbe effettuare un ulteriore investimento nel reparto offensivo.

Il centravanti ex Chelsea piace molto alla Roma che starebbe pensando di proporre un prestito biennale ed un riscatto ad un prezzo predefinito che porterebbe ad una somma complessiva di circa 30 milioni di euro. In tal caso, però, dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto tra il "Pipita" e il club bianconero, poiché l'attuale accordo è in scadenza nel 2021.

Anche Mandzukic potrebbe lasciare Torino per tornare in Bundesliga dove interessa particolarmente al Borussia Dortmund che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro.

In alternativa ci sarebbero alcune squadre del campionato cinese.