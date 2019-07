Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato.

La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e Mauro Icardi.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, l'attaccante dell'Inter è finito nel mirino della società partenopea dopo aver capito le intenzioni del club nerazzurro intenzionato a cedere l'attaccante argentino dal momento che non è nei piani di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: si puntano James e Icardi

L'obiettivo dichiarato da Aurelio De Laurentiis è l'attaccante colombiano James Rodriguez. Il centravanti, infatti, è stato messo sul mercato da parte del Real Madrid che ha fissato la cifra per la cessione in 42 milioni di euro.

Pubblicità

Il Napoli, per il momento, offre la metà, ma il presidente partenopeo è sicuro che il dirigente Giuntoli riuscirà a convincere Florentino Perez. Nelle ultime ore, però, c'è da registrare l'inserimento nella trattativa per il giocatore blancos da parte dell'Atletico Madrid.

Il Napoli, però, non vorrebbe fermarsi al solo James Rodriguez. L'attenzione della società, infatti, è rivolta anche verso Mauro Icardi, il quale è stato sicuramente uno dei migliori attaccanti delle passate stagioni in Serie A.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

L'argentino è stato messo sul mercato dall'Inter e, il Napoli, subito si è fiondato su di lui. Non è la prima volta che De Laurentiis ci prova per il giocatore. Ora, però, si vuole fare sul serio. La SSC Napoli, infatti, è disposta ad offrire 60 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive di Icardi. Bisogna, però, superare l'ostacolo Juventus. In ogni caso De Laurentiis sembra aver cambiato registro rispetto al passato ed è pronto ad accontentare Carlo Ancelotti acquistando sia James che Icardi. Si tratta di trattative sicuramente complicate, ma che è possibile chiudere anche grazie alle risorse provenienti dal mercato in uscita.

Napoli, cessioni per finanziare i nuovi colpi

In casa SSC Napoli molto sono gli esuberi che faranno accumulare un tesoretto importante da investire sul mercato. Nella lista cessioni, infatti, figurano Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui. Si tratta di giocatori che non rientrano più nei piani del mister Carlo Ancelotti e che De Laurentiis è pronto a cedere. Da queste cessioni ci si aspetta di ricavare almeno 90 milioni, così da sferrare l'attacco per i due principali obiettivi del mercato estivo: Mauro Icardi e James Rodriguez.