La Juventus è pronta ad affrontare il match di International Champions Cup contro l'Inter, che si giocherà mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana. Sarà occasione per Sarri di consolidare il gioco espresso contro il Tottenham, a tratti davvero incisivo. Ovviamente la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco del tecnico toscano. Prima però sarà necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato: lo stesso Sarri, nel post partita di Juventus-Tottenham ha dichiarato che la rosa è ricca in alcuni ruoli mentre su altri sarà necessario investire.

A tal riguardo ha parlato alla Domenica Sportiva il noto giornalista della Rai, esperto di Calciomercato, Ciro Venerato, che ha sottolineato come la Juventus dalle cessioni potrebbe ricavare un tesoretto da 275 milioni di euro. Inoltre secondo il giornalista attualmente i bianconeri difficilmente potranno investire su Pogba o Chiesa ma il mercato è imprevedibile e magari a fine mercato è possibile qualche acquisto 'pesante' a riguardo.

'Juve, dalle cessioni possibile tesoretto da 275 milioni di euro'

Il giornalista della Rai Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva Estate, ha parlato del mercato della Juventus, soffermandosi soprattutto sulle cessioni: secondo il noto giornalista la Juventus potrebbe incassare anche 275 milioni di euro dalle partenze. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Joao Cancelo (valutato 60 milioni di euro e che piace al Manchester City), a Dybala, richiesto da Manchester United, Paris Saint Germain e Bayern Monaco e dal quale la Juventus vorrebbe ricavare almeno 100 milioni di euro.

Altri giocatori a rischio cessione sono Matuidi (25 milioni di euro, piace al Monaco), Khedira (15 milioni, Fenerbahce), Demiral (40 milioni, Milan) ed infine Kean, valutato 35 milioni di euro. Un tesoretto grazie al quale la Juventus potrebbe investire nel settore avanzato e magari regalare qualche altro acquisto di qualità per il centrocampo.

L'amichevole contro l'Inter

Come dicevamo, mercoledì ci sarà la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, dopo la sconfitta di Singapore contro il Tottenham per 3 a 2.

A spiccare nel match contro la società inglese sono stati Cristiano Ronaldo e Higuain, (il 'Pipita' resta, però, sempre sul piede di partenza), così come Mario Mandzukic. La partita è stata decisa da un gran gol di Kane, che da centrocampo ha sorpreso il portiere della Juventus Szczesny. Anche l'Inter è stata sconfitta nella prima partita di International Champions Cup contro il Manchester United per 1 a 0, con un gol del giovane Greenwood.