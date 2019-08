L’Inter è reduce dall’amichevole contro il PSG. I nerazzurri hanno ottenuto la vittoria ai calci di rigore contro i francesi, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La crescita della squadra di Antonio Conte si vede partita dopo partita, anche se l’allenatore ha dovuto fare a meno degli attaccanti nei primi impegni di questa pre-season. Nell’attesa di novità dal calciomercato, l’Inter andrà ad affrontare il Tottenham tra pochi giorni.

L’appuntamento con l’amichevole sarà fissato per domenica 4 agosto 2019 a Londra. Il match verrà disputato alle ore 16.00 presso il Tottenham Hotspur Stadium e potrà essere visto in diretta tv su Sportitalia. Si tratterà dell’ultima sfida dei nerazzurri nella International Champions Cup.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà sul terreno di gioco, ricordiamo che nel 2016 si registrò una sonora sconfitta in amichevole per l’Inter contro gli Spurs.

Finì 1-6. Ad aprire le marcature ci pensò Harry Kane dopo pochi minuti. Pareggio di Ivan Perisic a metà del primo tempo, ma Erik Lamela riportò in vantaggio gli inglesi prima dell’intervallo. Nella ripresa segnarono Dele Alli, Harry Kane, Vincent Janssen e Shayon Harrison. In passato, però, ci sono state anche delle sfide nelle competizioni UEFA.

Bilancio in parità tra nerazzurri e Spurs

Il primo incrocio tra Inter e Tottenham risale alla stagione 2010/11.

Nella fase a girone di Champions League finì 4-3 l’andata a San Siro. I nerazzurri dilagarono nel primo tempo con i goal di Javier Zanetti, Samuel Eto’o (doppietta) e Dejan Stanković. Nella ripresa, però, si fece scoprire dal grande pubblico Gareth Bale, autore di una tripletta. Il ritorno al White Hart Lane finì 3-1 per gli inglesi. Rafael van der Vaart aprì le marcature nel primo tempo. Peter Crouch raddoppiò nella ripresa, prima del goal di Samuel Eto’o.

Roman Pavlyuchenko fissò poi il risultato nel finale del secondo tempo. Entrambe le squadre approdarono agli ottavi di finale, con l’Inter poi eliminata dal Bayern Monaco.

Nella stagione 2012/13 si replicò in Europa League. Agli ottavi di finale si assistette ad un doppio confronto emozionante. L’andata a Londra vide i padroni di casa imporsi per 3-0 con le reti di Gareth Bale, Gylfi Sigurdsson e Jan Vertonghen.

Il ritorno a Milano si dovette decidere ai tempi supplementari. I goal di Antonio Cassano e Rodrigo Palacio, con l’autorete di William Gallas, permisero ai nerazzurri di rimontare lo svantaggio. Emmanuel Adebayor infranse i sogni dell’Inter, che segnò ancora con Ricardo Álvarez, ma non servì a nulla il 4-1 finale.

La doppia sfida più recente risale alla passata stagione, quando le due squadre si affrontarono nella fase a gironi di Champions League.

L’andata a San Siro finì 2-1 per i padroni di casa. Ospiti in vantaggio con Christian Eriksen, ma Mauro Icardi e Matías Vecino ribaltarono il risultato nel finale. Il ritorno al Wembley Stadium si concluse 1-0 per gli inglesi con la rete di Christian Eriksen. L’Inter fu eliminata, retrocedendo in Europa League. Una volta messa in archivio l’amichevole contro il Tottenham, ci sarà quella contro il Valencia sabato 10 agosto 2019.