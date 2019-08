Secondo le ultimissime notizie di Calciomercato, il Napoli di Carlo Ancelotti lancerà un'offerta che si aggirerà intorno ai 60 milioni di sterline per l'acquisizione del cartellino della stella del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Questo quanto riferito dal Daily Mail, dunque una cifra che si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, il calciatore ivoriano avrebbe già riferito al suo club che vorrebbe lasciare il club e avrebbe dichiarato apertamente di voler giocare la Champions League il prossimo anno.

Cosa che ovviamente, il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis può tranquillamente offrirgli.

Inoltre, dall'Inghilterra si vocifera che il classe '92 sarebbe disponibile ad un trasferimento all'estero. Gli azzurri continuano a monitorare diverse soluzioni per quanto riguarda il reparto avanzato. Infatti, Giuntoli lavora su diversi fronti: Icardi, James Rodriguez, Lozano ed ora l'ultima idea di mercato sarebbe quella di Zaha. Ovviamente, si attendono ulteriori conferme o smentite dall'Inghilterra in merito a tale indiscrezione di mercato.

Chi è Zaha, il possibile nuovo obiettivo azzurro

Wilfried Zaha è un calciatore ivoriano classe 92' con cittadinanza inglese che però gioca per la Nazionale ivoriana. Al momento è in forza al club inglese del Crystal Palace in cui gioca come centrocampista o ala. Il 26enne è solito giocare da esterno a tre, ma ha anche giocato come esterno sinistro e prima puntata. Il calciatore è alto 1,80 centimetri e predilige il piede destro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

Inoltre, c'è da aggiungere che il suo contratto è in scadenza nel 2023 e quindi, le pretese del suo club di appartenenza saranno alte, per lasciarlo andare via. C'è da aggiungere che il Crystal Palace ha già rifiutato un'offerta di 60 milioni di euro da parte dell'Everton. Dunque, il Napoli dovrà sparare alto se è davvero intenzionato a portare a casa il talento della Costa D'avorio.

Il piano azzurro per Icardi

Come abbiamo già detto, il Napoli sta valutando diverse alternative in attacco, tra cui Mauro Icardi.

Il club nerazzurro avrebbe fissato il prezzo a 70 milioni e non intende scendere da tale cifra. Gli azzurri vorrebbero prima raggiungere un accordo con il calciatore argentino e poi successivamente affondare il colpo. Infatti, l'attuale valutazione non spaventerebbe per niente Aurelio De Laurentiis che è intenzionato a far vestire la maglia azzurra ad uno o più top player quest'estate. Così facendo, accontenterebbe in un solo colpo sia il suo allenatore e sia la piazza partenopea che è in attesa del suo top player da idolatrare.

Ma soprattutto, i tifosi del Napoli hanno tantissima voglia di vincere e portare a casa almeno un trofeo quest'anno.