Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di un nuovo attaccante. Antonio Conte è in attesa di almeno due pedine di spessore per un reparto che al momento è composto da Perisic, Lautaro Martinez e una batteria di giovani tra cui Esposito, Puscas e Colidio. Decisamente troppo poco per restare ai vertice del campionato. Lukaku è sempre più lontano così è pronto l’assalto a Edinson Cavani ma i quotidiani di oggi danno versioni diverse sugli sviluppi della trattativa. Nel frattempo continuano i contatti per Edin Dzeko con la Roma che starebbe provando l’assalto a Mauro Icardi sfruttando proprio il bosniaco.

Calciomercato Inter: la trattativa Cavani è un giallo

Il primo obiettivo per il calciomercato dell’Inter è Edinson Cavani. L’attaccante del Paris Saint Germain è l’uomo giusto per rifarsi delle beffa Lukaku, sempre più vicino alla Juventus. I colloqui con l’uruguaiano continuano ma è difficile capire se la trattativa sia ben impostata o meno. Sui quotidiani sportivi italiani di oggi regna il caos.

La Gazzetta dello Sport in prima pagina scrive che il centravanti ex Napoli e Palermo resterà a Parigi e avrebbe chiuso ogni tipo di contatto con i nerazzurri. Secondo Tuttosport invece il Matador avrebbe detto sì alla proposta economica di Marotta e Ausilio e si starebbe avvicinando a vestire la maglia del club meneghino nella prossima stagione. Insomma il caos regna sovrano, la proposta dei nerazzurri sarebbe di 9 milioni di euro all’anno, meno di quanto il sudamericano guadagna in Francia, dove il suo stipendio si attesta sopra ai 10 milioni.

L’idea Cavani nasce da una possibile occasione di mercato. Il contratto del giocatore con il suo attuale club scade nel 2020 così, se non dovesse arrivare un rinnovo, il calciatore già da febbraio prossimo potrebbe trovare un accordo con altre squadre in modo dal lasciare Parigi a parametro zero da giugno. Un dettaglio che avrebbe fatto calare il prezzo del cartellino del 32enne a quota 50 milioni, meno di quanto l’Inter ha proposto al Manchester United per Romelu Lukaku.

Se Edinson Cavani dovesse davvero rifiutare il corteggiamento starebbe spuntando una nuova ipotesi per l’attacco di Conte. Il Corriere dello Sport apre oggi la sua edizione cartacea scrivendo che Marotta starebbe provando ad inserirsi per Paulo Dybala che oggi sarà a Torino e parlerà con Sarri mentre il suo agente continua la trattativa con il Manchester United. L’argentino avrebbe chiesto più di dieci milioni all’anno di stipendio, i Red Devils non vorrebbero soddisfare la richiesta ma le trattative continuano.

Nella prossima rosa dei milanesi i centravanti dovranno essere due, così oltre ai nomi appena citati continua anche la trattativa Edin Dzeko con la Roma. Con il giocatore è tutto fatto ma il rilancio a 15 milioni per il cartellino non è bastato a convincere i giallorossi.

Mauro Icardi: la Roma ci prova ma ha poche speranze

E proprio con il club della Capitale si starebbe aprendo una nuova trattativa per il calciomercato dell’Inter.

L’ultima idea di Petrachi sarebbe quella di inserire Dzeko in un possibile scambio con Mauro Icardi che però al momento non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento nella Capitale. L’argentino è uno degli epurati di Conte, si è allenato da solo ad Appiano Gentile mentre i compagni erano in Asia ma la sua situazione non si riesce a sbloccare. Ieri si è sparsa al voce di una possibile apertura verso il Napoli. De Laurentiis ha già incontrato l’entourage di Maurito ma proprio non riesce a trovare il modo di convincerlo a trasferirsi in azzurro.

La strada non sembra completamente chiusa perché il club campano è l’unico per ora che sembra essersi fatto avanti con forza con i nerazzurri mettendo sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni. Il problema è che secondo la Gazzetta dello Sport di oggi Icardi vuole solo la Juventus. E qui il discorso si complica perché i bianconeri sono forti su Lukaku, aspettano che si sblocchi l’affare Dybala-Manchester United per chiudere lo scambio e riempire la casella del centravanti. Qualcuno ha ipotizzato che questa trattativa non precluderebbe un tentativo per Icardi ma sembra un’idea difficile. Chi sarebbe poi il titolare di Sarri? Chi giocherebbe le partite davvero importanti? Insomma il doppio colpo Lukaku-Icardi sembra davvero complicato anche perché avrebbe costi elevati soprattutto alla voce ingaggio del prossimo bilancio della Vecchia Signora.

Così Icardi rischia di infilarsi in un imbuto con Napoli e Roma che lo vorrebbero a tutti i costi e la Juve, sua destinazione preferita che gli volterebbe le spalle. La Gazzetta dello Sport scrive che Maurito alla fine potrebbe addirittura restare a Milano. E questo sarebbe sicuramente un problema per Conte che non ha nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa. Il calciomercato dell’Inter ruota tutto intorno all’attacco ma i problemi aumentano giorno dopo giorno, con il mistero Cavani che si fa sempre più fitto, l’affare Dzeko ancora fermo al palo e la situazione Icardi complicata come non mai.