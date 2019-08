Finalmente si comincia a fare sul serio: Bari-Paganese inaugura il Girone I della Coppa Italia Serie C. La sfida è in programma questa sera, domenica 11 agosto, è si disputa alle ore 20.30 in uno stadio San Nicola che annovera una discreta cornice di pubblico

Nel match si affrontano due compagini dagli obiettivi diametralmente opposti: i galletti di mister Cornacchini, che tornano in Lega Pro dopo l'annosa vicenda relativa al fallimento, ambiscono al doppio salto e cercano dunque di strappare il pass per la cadetteria al primo colpo.

I biancorossi sono una vera e propria corazzata: il sodalizio del presidente Luigi De Laurentiis può contare sull'apporto di calciatori esperti della categoria.

Di fronte gli azzurrostellati di mister Erra, che hanno riacciuffato la Serie C dopo una sofferta retrocessione, attraverso la riammissione che di fatto ha premiato il club campano, sempre contraddistintosi per serietà, rispetto degli impegni e impianto di gioco che comunque risponde alle normative vigenti in materia.

L'obiettivo primario della società è senza dubbio una salvezza tranquilla, ma il presidente Trapani non ha nascosto l'intenzione di ambire a qualcosina in più non appena sia stato effettuato il primo step.

Bari-Paganese in esclusiva su Eleven Sports: le modalità per seguire il match

Il match della prima giornata del Girone I della Coppa Italia Serie C verrà trasmesso in diretta gratuitamente sulla piattaforma Eleven Sports: la web tv segue da anni i match della Lega Pro e lo farà anche per la stagione in corso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Per poter visualizzare gratuitamente Bari-Paganese sarà necessario registrarsi sul sito elevensports.it, compilare il form con i dati richiesti e confermare il profilo: successivamente sarà possibile vedere la diretta integrale della sfida di scena questa sera allo stadio San Nicola. Tutta la Coppa Italia Serie C è un'esclusiva di Eleven Sports e verrà irradiata gratuitamente per gli utenti registrati: una grande occasione per i tifosi delle compagini che prenderanno parte al torneo di Lega Pro.

Eleven Sports mette a disposizione anche dei pacchetti per visualizzare le gare di campionato della Serie C: rispetto alla passata stagione, la società consente ai tifosi e appassionati di calcio di scegliere tra due offerte dedicate, a scelta tra l'abbonamento mensile e quello annuale. Il primo profilo è adatto per chi decidesse di seguire da casa o in mobilità (PC, tablet e smartphone) le gare solo per determinati mesi, il secondo invece per chi avrà intenzione di vedere tutta la regular season e gli avvincenti spareggi play-off e play-out, nonché la Supercoppa Serie C.