Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di vendere sia Mario Mandzukic che Paulo Dybala. Sull'attaccante croato è molto forte l'interesse del Borussia Dortmund, mentre Paulo Dybala è seguito dal Paris Saint Germain, che sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro. A sostituire l'attaccante argentino alla Juventus potrebbe essere Neymar.

Il campione brasiliano infatti ha intenzione di lasciare Parigi e vorrebbe trasferirsi al Barcellona. Ma la squadra catalana ha appena comprato Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid, giocatore che ricopre lo stesso ruolo di Neymar e che è stato pagato ben 120 milioni di euro. Attenzione anche all'interesse del Real Madrid, dal momento che il presidente Florentino Perez avrebbe intenzione di regalare un altro colpo di mercato ai tifosi delle merengues.

Su Neymar comunque c'è anche la Juventus. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ad aiutare il club bianconero infatti sarebbe la tassazione favorevole rispetto a quella presente in Spagna. Neymar, se decidesse di trasferirsi a Torino, pagherebbe solo il 30% delle proprie entrate, al posto del 48%, andando così a salvare buona parte del suo stipendio.

Mercato Juventus, possibile colpo Neymar

Alla Juventus inoltre Neymar troverebbe una super squadra, che come principale obiettivo ha la conquista della Champions League, trofeo che l'attaccante brasiliano non è riuscito a conquistare con il Paris Saint Germain.

Neymar sconfisse proprio la Juventus in finale di Champions League a Berlino nel 2015, quando indossava la maglia del Barcellona, e ora potrebbe essere il nuovo partner di Cristiano Ronaldo, dopo aver giocato tanti anni al fianco di Lionel Messi, l'altro calciatore più forte al mondo in questi ultimi anni. Il brasiliano inoltre potrebbe essere stimolato dalla Serie A, campionato nel quale non ha mai giocato.

In ogni caso, non è da escludere un suo possibile trasferimento al Real Madrid. In questo caso infatti il presidente dei blancos Florentino Perez regalerebbe a Zinedine Zidane l'ultimo colpo di un mercato sontuoso, che annovera gli acquisti di Hazad, Jovic, Militao, Mendy e Rodrigo. In ogni caso, l'attaccante brasiliano sarebbe a un passo dall'addio al Paris Saint Germain. Neymar infatti non è stato convocato per la prima gara del campionato francese, che il club di Parigi disputerà contro il Reims.