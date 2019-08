Il ritiro precampionato della Paganese nella cittadina di Gubbio è vicino alla conclusione: gli azzurrostellati faranno ritorno in Campania sabato prossimo, dopo aver trascorso all'incirca due settimane di intenso lavoro.

Il match contro la Vis Pesaro di due giorni fa, al termine del quale è arrivata una vittoria per la formazione di mister Erra, ha dato alcune importanti indicazioni: è inutile nascondere la necessità di intervenire su determinate zone del campo, con una rosa che è ancora in fase di allestimento, ma l'ossatura della squadra, la caparbietà e la determinazione degli atleti fa ben sperare in vista della prossima stagione.

Paganese, le attività nell'ottavo giorno di ritiro

Nel quartier generale estivo degli azzurrostellati a Gubbio, la seduta domenicale di allenamento si è articolata in una mezza giornata di lavoro di potenza aerobica: i calciatori, agli ordini del professore Pasquale D'Antonio, hanno svolto attività prettamente fisica, lasciando da parte momentaneamente il pallone.

Pomeriggio libero per gli azzurrostellati, che hanno potuto così trascorrere alcune ore di condivisione e di conoscenza, chiudendo poi la giornata con una cena insieme, alla presenza anche di parte dello staff presente nella cittadina umbra.

Paganese, in sei lasciano il ritiro

La notizia di giornata è l'addio di ben sei calciatori, che pare non rientrino nei piani della dirigenza campana: tra questi si segnalano gli addii dell'attaccante John Cristophe Klobavi Ayina, partito da Pagani in prova, del centrocampista Antonio Bottone, del difensore ultimo arrivato Valerio Cardamone, anche lui in prova, dell'attaccante Francesco Pio Di Caterino, del difensore Luca Gatelli e dell'attaccante Nicolò Vai. Rientro in Berretti per Bottone e Di Caterino.

Si delinea così il gruppo di calciatori che prenderà parte all'esordio di Coppa Italia Serie C con il Bari, in programma domenica prossima 11 agosto allo stadio San Nicola, con fischio di inizio previsto alle ore 20.30: per gli azzurrostellati inizio di stagione da brividi, con una blasonata del calcio italiano come avversaria.

Paganese, a Gubbio arriva Scevola: sondaggio per De Vito

Le ultime novità di mercato sono l'approdo del portiere Mattia Scevola nel ritiro della formazione di Erra: il classe 1996 attualmente svincolato era di proprietà dell'Ascoli, con il quale, nell'ultimo campionato di Serie B, nonostante fosse stato convocato dal tecnico per diciassette volte, non è mai sceso in campo.

Di fatto era il terzo portiere della compagine marchigiana, dopo il titolare Perucchini e l'altro panchinaro Lanni.

Sondaggio degli azzurrostellati per il terzino sinistro Andrea De Vito, ex Milan, con il quale ha vinto la Coppa Italia Primavera nella stagione 2009/2010: il classe 1991 ha trascorso l'ultima stagione tra Rieti e Viterbese, collezionando 29 presenze tra campionato e coppa.