La Juventus è pronta a valutare più opzioni in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Paris Saint Germain avrebbe fatto un tentativo per Miralem Pjanic, giocatore che Fabio Paratici valuta almeno 80 milioni di euro e che dovrebbe essere centrale nel progetto del nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza juventina avrebbe risposto chiedendo delle informazioni su Marco Verratti e facendo l'ipotesi di uno scambio tra centrocampisti.

Stando a quanto riportano le ultime notizie di mercato, lo scambio potrebbe avvenire in questi ultimi giorni di mercato. Marco Verratti è un vecchio pupillo di Fabio Paratici, il quale lo ha seguito anche nelle scorse sessioni di calciomercato. L'ex calciatore del Pescara sette anni fa fu molto vicino al trasferimento alla Juventus, ma poi l'intromissione del Paris Saint Germain fece saltare l'affare, Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore; lo scambio tra Verratti e Pjanic non sarebbe da escludere del tutto. Ma il Paris Saint Germain e la Juventus hanno parlato anche di altri calciatori. L'asse Torino-Parigi è al momento caldissimo.

Mercato Juventus, asse bollente con il Paris Saint Germain

Leonardo, inoltre, avrebbe proposto alla Juventus uno scambio tra Emre Can e Julian Draxler, giocatore che non rientra più nei piani del tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel. La Juventus, tuttavia, preferirebbe Angel Di Maria al giocatore tedesco. L'argentino sarebbe un vero e proprio pallino di Fabio Paratici e potrebbe rivelarsi un grandissimo colpo di mercato per il club bianconero.

La Juventus, comunque, aspetta un'offerta concreta per Paulo Dybala, ma il Paris Saint Germain dovrà prima risolvere la grana Neymar. Il campione brasiliano è conteso tra Real Madrid e Barcellona, ma il club parigino ha finora ritenuto insufficienti le offerte pervenute. Non si esclude, dunque, la possibilità che il giocatore sudamericano resti a Parigi anche per la prossima stagione. Intanto, arrivano importantissime novità anche sul fronte Mauro Icardi.

L'attaccante argentino, infatti, ha svolto per la prima volta l'allenamento con il resto della squadra nerazzurra e ora potrebbe restare all'Inter. Del resto, la sua volontà è stata sempre questa, avendo rispedito al mittente tutte le proposte, come quelle del Napoli e della Roma. Tutto dipenderà dalla decisione di Antonio Conte e soprattutto della dirigenza nerazzurra, che ha sempre ribadito di non volere cedere Mauro Icardi alla Juventus (Marotta avrebbe chiesto in cambio Paulo Dybala).

Ma è ancora tutto da vedere.