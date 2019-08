Oggi 24 agosto, parte ufficialmente la stagione 2019/20 del campionato di Serie A. Ad aprire le danze sarà l'anticipo Parma-Juventus, il match odierno si disputerà alle ore 18:00 allo stadio Tardini, dov'è peraltro previsto il tutto esaurito. I bianconeri sulla carta sono più forti rispetto ai loro diretti avversari. I gialloblu potranno contare sul fattore campo. Lo scorso anno la Juve si impose sul Parma per 1-2, grazie ai gol siglati da Mandukic e Matuidi, a poco servì il momentaneo pareggio di Gervinho.

I campioni d'Italia quest'anno si sono rinforzati ulteriormente prendendo giocatori di qualità a centrocampo. Inoltre c'è grande attesa per il debutto in campionato del difensore centrale De Ligt acquistato dall'Ajax nel corso dell'estate per circa 85 milioni di euro.

Le probabili formazioni delle due squadre: Juve con CR7 titolare

Roberto D'Aversa quest'oggi dovrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3.

In porta ci sarà l'esperto Sepe, reduce da un buonissima stagione. Al centro della difesa con ogni probabilità ci saranno Iacoponi e Bruno Alves che faranno coppia con i due terzini Laurini e Gagliolo. A centrocampo agiranno Hernani, Brugman, Barillà. Il tridente d'attacco sarà composto da Kulusevski, Inglese e Gervinho.

La Juventus di mister Sarri dovrebbe scendere in campo con il tradizionale modulo 4-3-3.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

A difendere i pali della porta bianconera ci sarà Szczesny. Al centro della difesa ci saranno i due veterani Chiellini e Bonucci che verranno supportati dai due terzini brasiliani Danilo e Alex Sandro. In cabina di regia ci saranno Pjanic, Rabiot e Khedira. L'attacco stellare della Juve dovrebbe essere composto da Douglas Costa, Ronaldo e Dybala. Il numero dieci bianconero che piace a mezza europa difficilmente lascerà Torino, la Joya ha affermato di voler restare in bianconero.

Il match Parma-Juve, prima gara di campionato, metterà in evidenza la condizione fisica dei giocatori delle due squadre. I bianconeri proveranno a mettere in pratica la filosofia di gioco di mister Sarri, l'allenatore ex Napoli lo scorso anno ha permesso al Chelsea di portarsi a casa l'Europa League.

Dove vedere l'anticipo del sabato Parma-Juve

La partita di oggi 24 agosto, Parma-Juventus, potrà essere vista sui canali Sky: Sky Sport Serie A (202) e su Sky Sport 251.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere il match odierno anche in streaming su Sky Go, servizio disponibile da Pc, Tablet e Smartphone. L'anticipo di Serie A è pronto ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo, Juve e Parma si contenderanno i tre punti con le unghie e con i denti.