Il mercato resta il principale argomento di discussione in questo fine agosto, soprattutto perché mancano oramai 12 giorni alla fine ed alcune società devono sistemare la rosa. E' il caso ad esempio della Juventus, che dopo aver effettuato grandi acquisti fra luglio ed inizio agosto, ha difficoltà a cedere alcuni esuberi. Secondo le ultime indiscrezioni, gli indiziati lasciare la rosa bianconera sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere le cessioni di Emre Can e Dybala.

In merito invece ai possibili arrivi in casa bianconera, il giocatore più chiacchierato resta sempre Icardi, punta oramai fuori rosa all'Inter. Come scrive il noto giornale Il Roma, nonostante ci sia un forte interesse del Napoli per l'argentino quest'ultimo preferirebbe trasferirsi alla Juventus. Sarebbe stato lo stesso presidente del Napoli De Laurentiis a definire Icardi "un matto" in quanto, pur di aspettare i bianconeri, potrebbe decidere di rimanere fermo un anno a Milano senza giocare.

Una rivelazione importante che potrebbe quindi significare la permanenza all'Inter dell'argentino e di conseguenza una possibile perdita economica per la società di Suning.

De Laurentiis avrebbe offerto 20 milioni più Milik per Icardi

Secondo il noto giornale Il Roma, il presidente del Napoli De Laurentiis avrebbe offerto all'Inter 20 milioni di euro più il cartellino di Milik per la punta argentina Icardi, che avrebbe risposto con un secco no alla società campana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nonostante il giocatore abbia apprezzato l'interesse del Napoli, la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi a Torino e, pur di farlo, potrebbe decidere di rimanere all'Inter, a costo di non giocare per un anno intero. Una presa di posizione importante di Icardi, che dimostrerebbe l'intesa verbale fra il giocatore e la dirigenza bianconera. Inoltre la difficoltà della Juventus di piazzare sul mercato gli esuberi nel settore avanzato (su tutti Higuain e Mandzukic) non aiuterebbe un eventuale arrivo alla Juventus di Icardi in questo Calciomercato estivo.

Il mercato del Napoli

Come ribadito da Il Roma, l'arrivo di Icardi a Napoli potrebbe quindi saltare in quanto l'argentino vorrebbe trasferirsi alla Juventus, ma la dirigenza campana è al lavoro per regalare importanti rinforzi a Carlo Ancelotti. Si attende l'arrivo di Lozano, il centrocampista offensivo messicano proveniente dal Psv Eindhoven che dovrebbe essere ufficializzato per circa 43 milioni di euro.

L'acquisto del giocatore centroamericano rappresenta anche un'ottima scelta di merchandising per il Napoli, in quanto il giocatore è considerato un idolo in Messico e quindi potrebbe portare ottimi benefici dal punto di vista di intese commerciali con alcuni sponsor locali.