Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto.

L'esterno messicano sarebbe pronto invece a firmare un contratto che lo legherebbe agli azzurri per i prossimi 5 anni, guadagnando 4 milioni e mezzo l'anno.

Dunque, sfumato l'ivoriano Pepè e con la trattativa James Rodriguez che è ancora in stallo e rimane ancora un sogno per il momento, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere il quarto colpo della propria campagna acquisti. Infatti, sembrerebbe proprio che questa volta ci siamo quasi: Hirving Lozano si appresterebbe a diventare ufficialmente un nuovo calciatore partenopeo.

Come già detto, il messicano potrebbe diventare il quarto colpo a disposizione del mister Carlo Ancelotti. Il quarto volto che si va aggiungere a quelli di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas.

Inoltre, c'è da aggiungere che già in mattinata il Corriere dello sport si era già sbilanciato, parlando di operazioni agli ultimi dettagli tra il Napoli e il Psv. Ora sarebbe arrivata un ulteriore conferma. Sempre in attesa del sogno di mezza estate chiamato James Rodriguez.

Lozano vuole gli azzurri: spunta un suo like alla statuina sul presepe

Anche secondo quanto ha riferito l'edizione odierna di Tuttosport, la stella classe 1995 del Messico è sempre più vicina a vestire la maglia azzurra. La trattativa era in standby dopo il primo flirt di primavera perché il Napoli puntava Pepé e il messicano sognava il Manchester Utd. Però ora c'è stata un'accelerata degli azzurri e ci sarebbe l'accordo su tutto per portare Lozano alle pendici del Vesuvio.

Nel frattempo, il calciatore è già finito sul presepe, gli hanno mostrato la foto e lui n'è rimasto molto contento. Ora il giocatore messicano vuole solo il Napoli e non sta più nella pelle: infatti, dopo avergli raccontato dei like ai post sulle notizie di Calciomercato che lo danno vicinissimo a vestire la maglia azzurra, il calciatore di proprietà del club olandese ha messo un like ad un post del maestro Di Virgilio.

Quest'ultimo ha infatti pubblicato sui suoi profili social, la nuova statuina del Presepe di quello che dovrebbe essere il prossimo rinforzo di Carlo Ancelotti.

La speranza della piazza partenopea è che dopo tanti nomi letti sui giornali e dopo aver letto di varie trattative vicine alla conclusione e poi sfumate, questa volta sia davvero la volta buona che arrivi il tanto desiderato top player alla corte del tecnico di Reggiolo.