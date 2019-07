Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società più calda sul fronte Icardi è proprio il Napoli di Carlo Ancelotti.

Inoltre, la sensazione è che alla fine l'attaccante argentino arriverà alle pendici del Vesuvio. Anche perché a Milano, il marito di Wanda Nara rischierebbe quasi sicuramente di finire fuori rosa. In primis, perché è fuori dal progetto del neo tecnico nerazzurro Antonio Conte e poi anche per il valzer di punte che sta per scatenarsi nei principali campionati europei.

Il Napoli propone 10 milioni di euro annui ad Icardi

Il patron azzurro, pur andando con molta calma, avrebbe proposto un'offerta faraonica all'argentino: 10 milioni di euro netti a stagione, inclusi i diritti di immagine ai quali Maurito rinuncerebbe.

C'è da aggiungere che prima d'ora, il club azzurro non si era mai spinto così oltre pur di avere un calciatore in rosa.

Tuttavia anche se tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli e la procuratrice Wanda Nara si è prossimi ad un accordo che accontenti entrambe le parti, tra la squadra del capoluogo campano e l'Inter, la distanza è ancora ampia. Infatti, nonostante il calciatore si sia ormai svalutato, i nerazzurri continuano ancora a chiedere 80 milioni di euro per il suo cartellino mentre il Napoli non offre più di 50 milioni al momento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

La situazione tra i due club è attualmente in stallo, con il direttore sportivo Marotta che accetta solo il prezzo pieno e rifiuterebbe anche contropartite tecniche, come già fatto con Insigne che era stato proposto nella trattativa in uno scambio alla pari. Dunque, da un lato l'Inter aspetta un'offerta migliore, mentre dall'altro gli azzurri aspettano che il prezzo cali ulteriormente. Il rischio è che la Juventus possa inserirsi nella trattativa anche se l'affare Lukaku è ormai alle battute finali.

In casa azzurra, c'è da valutare anche il futuro di Milik perché il tecnico di Reggiolo lo apprezza, ma nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza tra due anni, non si parla di rinnovo. Infatti, qualora dovesse arrivare una proposta seria per il polacco verrà sicuramente presa in considerazione. Invece, Simone Verdi dopo un anno alla corte di Carlo Ancelotti verrà quasi sicuramente ceduto al miglior offerente.

Al momento le migliori proposte sono quelle di Torino e Sampdoria.