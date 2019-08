Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha mai mollato di un centimetro la presa per James Rodriguez ed è sempre più convinto che alla fine riuscirà ad acquistarlo. Secondo i colleghi spagnoli, la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il colombiano entrerà nel vivo proprio a metà di questo mese. Infatti, a spingere per la cessione di James al Napoli è soprattutto il suo agente, Jorge Mendes.

Gli azzurri, secondo la testata spagnola, potrebbero rimodulare la loro offerta iniziale, proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il Real Madrid del presidente Florentino Perez ne chiede 42, ma più il tempo passa e più il club spagnolo potrebbe abbassare le sue pretese.

Ancelotti: 'C'è la volontà di migliorare la squadra'

Intanto, Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello sport e, tra le tante cose, ha parlato anche di mercato: "Sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre.

Da un lato il mercato molto lungo mi scoccia, però sto cercando di farci l'abitudine perché il calcio sta cambiando e bisogna adeguarsi". In merito alla condizione fisica dei giocatori del Napoli, sottolinea di essere avanti rispetto ad altre squadre: "In questo momento ci sono tante squadre che girano e riscontrano diversi problemi. Noi invece abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta.

In passato, ho avuto diverse esperienze con spostamenti intercontinentali e non riesci a prepararti adeguatamente". Infatti, Carletto ha specificato che la squadra sta molto bene e ha evidenziato diverse qualità tra cui il palleggio, il fraseggio e soprattutto la personalità in campo. Però anche gli azzurri inizialmente hanno faticato un po', sopratutto nel trovare spazio tra le linee. In riferimento a ciò Ancelotti ha detto: "Avevamo una coppia di centrocampo inedita.

Elmas e Fabian Ruiz era la prima volta che giocavano insieme".

Poi ha messo l'accento sul Calciomercato: "ADL obbligato? No, l'ho addirittura minacciato. Per scherzo ovviamente. Stiamo valutando diverse situazioni, anche il presidente ha parlato dell'operazione Pepè che non siamo riusciti a definire". Insomma, il tecnico di Reggiolo ha lasciato intendere che si stanno valutando diverse soluzioni oltre a quelle di James e Lozano.

Ha ribadito che "La volontà di migliorare la squadra c'è in tutti noi, perché vogliamo vincere".

Dunque, Ancelotti è fiducioso che alla fine il suo presidente lo possa accontentare ed esaudire almeno una delle due richieste (Lozano o Rodriguez). Ci spera l'allenatore e ci spera soprattutto la piazza partenopea che dopo diversi anni ha tanta voglia di ritornare ad alzare un trofeo.