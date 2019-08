Il mese di agosto potrebbe regalare grandi novità per quanto riguarda il Calciomercato: a livello europeo si attendono notizie sul fronte Pogba-Manchester United e Neymar-Paris Saint Germain, mentre in Serie A le società più attive sono proprio quelle di vertice. In particolar modo Napoli, Inter e Juventus potrebbero effettuare importanti acquisti: la compagine campana è alla ricerca di un esterno offensivo, mentre quella milanese deve necessariamente investire almeno su due punte.

Per quanto riguarda la Juventus, il mercato dei bianconeri potrebbe passare da alcune cessioni pesanti: una di queste potrebbe rispondere al nome di Paulo Dybala. Infatti già da qualche giorno circolano numerose indiscrezioni su un probabile scambio fra Manchester United e Juventus che riguarderebbe Lukaku e "La Joya".

Il belga avrebbe già raggiunto l'accordo con il club torinese, mentre l'argentino avrebbe qualche perplessità in più nell'accettare un passaggio allo United.

Secondo il Daily Mail, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito a Dybala di trasferirsi a Manchester per completare il suo processo di maturazione e diventare un campione a tutti gli effetti.

Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito a Dybala di trasferirsi al Manchester United

Secondo il noto quotidiano britannico, Cristiano Ronaldo avrebbe invitato Dybala a trasferirsi al Manchester United. Il campione portoghese, infatti, riterrebbe un eventuale approdo alla società inglese del compagno di squadra una grande opportunità per fare un ulteriore salto di qualità che permetterebbe all'attaccante argentino di diventare un fuoriclasse a tutti gli effetti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Del resto, il 5 volte Pallone d'Oro ne sa qualcosa, poiché grazie alla sua militanza nei Red Devils è riuscito ad acquisire l'esperienza necessaria per diventare un campione affermato. Il quotidiano La Repubblica ha aggiunto che il consiglio di Cristiano Ronaldo a Dybala sarebbe anche legato ad un suo gradimento verso il probabile approdo a Torino di Romelu Lukaku, le cui caratteristiche si sposerebbero alla perfezione col gioco di CR7.

Questi, infatti, rende al meglio se ha come compagno di reparto una punta molto forte fisicamente, un po' com'è accaduto negli anni al Real Madrid, quando ha giocato con Benzema.

Il mercato della Juventus: Mandzukic in uscita

Il settore avanzato bianconero potrebbe essere rivoluzionato: innanzitutto, se davvero arrivasse Lukaku, Higuain sarebbe inevitabilmente destinato a lasciare Torino poiché, siccome il belga è una prima punta a tutti gli effetti, per il "Pipita" ci sarebbe ben poco spazio nella squadra di Sarri.

In partenza potrebbe esserci anche Mandzukic: l'attaccante croato - proprio come Dybala - piace molto al Manchester United che potrebbe offrire alla Juventus circa 10-15 milioni di euro.

Si attendono novità anche per Joao Cancelo, che sembra di nuovo vicino al trasferimento al Manchester City. La Juventus sarebbe pronta ad accettare un'offerta da 35 milioni di euro più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo.