Continua il tira e molla tra Neymar e il Psg, con la Juventus spettatrice interessata alla vicenda. Se, infatti, la stella verdeoro riuscirà a lasciare Parigi cambiando maglia come da mesi sta tentando di fare, i francesi con un ricco 'tesoretto', potrebbero pensare proprio a Dybala come sostituto del brasiliano. Regalando di fatto ai bianconeri un bel patrimonio da investire in questa finestra di mercato.

Paulo Dybala forse in Ligue 1 se Neymar lascia il Psg

Dopo le trattative fallite con Manchester United e Tottenham, la situazione tra la 'Vecchia Signora' e l'argentino sta prendendo una piega davvero difficile. Le squadre inglesi erano sicuramente quelle più appetibili per una cessione della Joya, ma la sessione di mercato in Premier League si è ormai chiusa. Il Psg, ora, potrebbe assumere un ruolo di rilievo nella vicenda.

Con l'enorme cifra che si incasserebbe dalla possibile cessione del brasiliano, i francesi potrebbero tentare di portare sotto la Torre Eiffel proprio l'argentino. Il Psg, inoltre, potrebbe soddisfare tutte le richieste della Joya per quanto riguarda i diritti di immagini e l'ingaggio: questi sono stati i due fattori principali che hanno bloccato le trattative con gli inglesi.

Sarri sulla 'Joya': 'Ha grande talento, può ricoprire diversi ruoli'

Il neo tecnico bianconero Maurizio Sarri, nella conferenza post match di Atletico Madrid-Juventus, ha spiegato le difficoltà incontrate dal club in questa sessione di mercato: "Leggendo i giornali rimango sempre stupito, cose come 'le scelte di Sarri o di Paratici'. Non avete nessuna idea sulla rosa della Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

Vanno eliminati dei giocatori in vista della Champions, nessuno ci ha fatto caso. Ben sei calciatori vanno eliminati dalla rosa per poter partecipare alla Champions, abbiamo una grande difficoltà a fare ciò. Abbiamo alcune idee in testa, ma fin qui il mercato ne ha impedito la realizzazione. Questi ultimi venti giorni saranno davvero difficili. E' una situazione davvero complicata, rischiamo di eliminare giocatori di grande livello".

La situazione di Dybala è davvero complicata al momento: "Difficile valutare la sua condizione ad oggi, ha fatto unicamente due allenamenti, giocando circa trenta minuti oggi. Ha grande talento, può ricoprire diversi ruoli e con la squadra al massimo della condizione potrebbe fare molti gol. Il mercato ovviamente in questo momento sta prendendo una certa direzione, io con Dybala ci posso parlare, le mie parole non farebbero alcuna differenza; questo è certo. Sicuramente sei giocatori lasceranno la squadra in questa sessione di mercato.

In Champions la nostra rosa non potrà superare 22 calciatori."