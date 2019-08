La Juventus è attesa dalla tradizionale passerella a Villar Perosa contro le giovanili bianconere, match che si disputerà domani, mercoledì 14 agosto. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, prosegue la preparazione estiva dei bianconeri, con Sarri che dovrà lavorare molto sulla fase difensiva: nel match di International Champions Cup disputato contro l'Atletico Madrid (partita terminata 2 a 1 per gli spagnoli), si è notato un notevole gioco offensivo della Juventus (più di 25 tiri effettuati dai bianconeri) ma tante difficoltà difensive, individuali e di settore.

L'esigenza principale della Juventus però rimane alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: sono tanti a rischio cessione. Da Perin ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino alle punte Mandzukic, Higuain e Dybala. Qualora dovessero concretizzarsi alcune delle cessioni nel settore avanzato, è probabile la Juventus possa investire su un'altra punta: come dichiarato dal noto agente sportivo e dirigente di calcio Antonio Caliendo, il probabile indiziato a trasferirsi a Torino sarebbe Mauro Icardi dell'Inter.

'Icardi andrà alla Juventus'

Secondo Antonio Caliendo, Icardi si trasferirà alla Juventus. Lo stesso agente sportivo ha ribadito di essere convinto da mesi che l'argentino finirà alla Juventus.

Nonostante quindi l'Inter lo stia proponendo a Napoli e Roma, secondo Caliendo l'argentino vuole solo la Juventus. In merito invece al mercato delle punte, lo stesso agente sportivo ha dichiarato a Radio Kiss Kiss che fra i tanti attaccanti a dover trovare ancora sistemazione spiccano Higuain e Dzeko.

Per quanto riguarda invece gli allenatori, secondo Caliendo, Ancelotti è oramai una garanzia ma dovrebbe imporsi di più con il suo presidente, un po' come sta facendo Antonio Conte che ha voluto Lukaku dal Manchester United, facendo investire una somma superiore a i 70 milioni di euro all'Inter. Se infatti il tecnico emiliano si imporrà maggiormente nelle scelte di mercato, magari potrebbe esserci più possibilità di vedere Icardi al Napoli.

Il mercato della Juventus

Restando sugli argomenti trattati da Caliendo, il Napoli è pronto ad investire su Lozano del Psv Eindhoven: ci sarebbe un'intesa fra Napoli ed il Psv sulla base di circa 42 milioni di euro, con il messicano che dovrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato, che però non esclude un ulteriore investimento su un trequartista (James Rodriguez) o su una punta (Icardi). Per quanto riguarda l'Inter, si attendono novità su Dzeko: la Roma sarebbe interessata ad Icardi e potrebbe delinearsi uno scambio (con conguaglio a favore dell'Inter) fra le due società.