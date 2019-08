L'ultimo match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza nella Juventus la difficoltà di saper difendere sia a livello individuale che di settore: gli errori evidenti di De Sciglio e di De Ligt hanno permesso alla squadra spagnola di realizzare due reti mentre la Juventus, pur producendo molto nel settore avanzato (ben 25 tiri), è stata poco concreta sotto porta.

Il tecnico bianconero Sarri, nel post partita, ha sottolineato l'esigenza di cedere gli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per investire nei settori in cui la Juventus ha bisogno di nuovi innesti. Da Perin a Rugani, fino a Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala: sono tanti a rischio cessione. Proprio nel settore avanzato, qualora dovessero concretizzarsi parte o tutte le cessioni delle punte, la Juventus potrebbe investire su almeno un altro rinforzo: secondo il Corriere del Mezzogiorno, nonostante la moglie e procuratore di Icardi Wanda Nara stia ascoltando le numerose proposte per la punta dell'Inter (piace a Napoli e a Roma ma anche all'estero, con il Paris Saint Germain che in caso di cessione di Cavani potrebbe decidere di investire sull'argentino), avrebbe però già un'intesa verbale con la Juventus.

Juventus, Icardi avrebbe un'intesa verbale con i bianconeri

Secondo il noto giornale 'Corriere del Mezzogiorno', la Juventus avrebbe un'intesa verbale con Wanda Nara, moglie e procuratore di Icardi. Nonostante vengano considerate le proposte di altri club, secondo il noto giornale, la precedenza è data alla Juventus, che potrebbe investire sul giocatore a fine mercato. L'idea dei bianconeri è quella dapprima di alleggerire la rosa bianconera ed eventualmente a fine agosto di investire su un'altra punta. L'esigenza dell'Inter è di cedere l'argentino in questo Calciomercato estivo, per evitare che il suo cartellino possa ulteriormente svalutarsi.

La Juventus potrebbe promuovere un'offerta al ribasso anche se il rapporto non ideale fra le due dirigenze potrebbe non facilitare i bianconeri

Il mercato della Juventus

A proposito di cessioni, si attendono novità su Rugani e sul possibile trasferimento del difensore centrale alla Roma. Altro giocatore che potrebbe finire alla società di Pallotta è Higuain, anche se l'argentino ha più volte dichiarato di voler rimanere a Torino.

A centrocampo invece Khedira interesserebbe all'Arsenal (con il mercato inglese chiuso l'unica modalità di trasferimento del tedesco alla società inglese è quella della rescissione consensuale con la Juventus) mentre Matuidi è apprezzato da Monaco e Paris Saint Germain. Per Mandzukic potrebbe esserci un'offerta del Borussia Dortmund o del Bayern Monaco mentre Dybala potrebbe essere il sostituto di Neymar al Paris Saint Germain.