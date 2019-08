In questo momento il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha più volte ribadito di volere continuare la sua carriera a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri, ma il nuovo tecnico bianconero non sembra avere intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Dybala non ha trovato l'accordo per trasferirsi al Manchester United, club a lui fortemente interessato.

L'argentino ha fatto saltare lo scambio con Romelu Lukaku, uno dei principali obiettivi di Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo bianconero. Il numero dieci della Juventus ha chiesto un ingaggio importante, dunque la trattativa con il club britannico è saltata. Stando a quanto riporta il "Corriere di Torino", Dybala potrebbe avere un confronto con Maurizio Sarri fuori dal campo, per capire le intenzioni dell'allenatore napoletano.

Sarri potrebbe ribadire a Dybala la sua volontà di non puntare su di lui, in linea con la decisione della società bianconera, che ormai lo ha messo sul mercato da tempo. L'ex allenatore di Napoli e Chelsea starebbe pensando di puntare su un 4-3-3 come modulo di riferimento, che prevederebbe la presenza di un centravanti possente da affiancare a Cristiano Ronaldo, dunque con caratteristiche completamente diverse da quelle di Paulo Dybala.

Su quest'ultimo è molto forte anche l'interesse dell'Inter; Marotta, infatti, ha un ottimo rapporto con il giocatore argentino e lo vorrebbe mettere al centro del progetto nerazzurro.

Mercato Juventus, Dybala potrebbe finire all'Inter

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, Dybala avrebbe chiamato Mauro Icardi per chiedere informazioni sulla vita milanese. Il numero dieci bianconero, dunque, starebbe pensando di proseguire la sua carriera in nerazzurro.

Conte sarebbe certamente favorevole al suo acquisto, considerato il fatto che Icardi partirà sicuramente, dal momento che non verrà reintegrato in squadra. Proprio il numero nove nerazzurro potrebbe essere il sostituto di Dybala alla Juventus. Fabio Paratici lo segue da tantissimo tempo e sulla carta sarebbe l'attaccante perfetto per fare coppia con Cristiano Ronaldo, almeno secondo i piani della Juventus.

Non si esclude, dunque, l'ipotesi di uno scambio tra il club bianconero e quello nerazzurro, considerando anche il fatto che, come riporta il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", anche Cristiano Ronaldo avrebbe dato l'ok all'acquisto di Mauro Icardi. Bisogna comunque ricordare che su Paulo Dybala resta ancora molto forte l'interesse del Paris Saint Germain, club disposto a mettere sul piatto almeno sessanta milioni di euro.