La Serie A partirà il prossimo 24 agosto con l'anticipo Parma-Juventus. E con il massimo campionato per molti inizierà anche l'avventura stagionale con il Fantacalcio, il fantasy game che conta migliaia e migliaia di appassionati. Per costruire la propria squadra si va a caccia di utili consigli in questo mese d'agosto, d'altronde bisogna sempre essere molto aggiornati sulle news e i rumors di Calciomercato, sulle probabili formazioni delle squadre, sulle chance di un giocatore di essere titolare o meno.

Sono gli attaccanti quei giocatori che fanno più gola, quelli per i quali si spenderanno tanti crediti durante l'asta tra gli amici. Ma non si può puntare esclusivamente ai bomber della serie A come Ronaldo, Milik, Lukaku e via discorrendo. Per allestire un buon parco di attaccanti bisogna guardare anche alle altre squadre e riuscire a scovare quegli elementi in grado di finire in doppia cifra. Acquisti magari low cost che potrebbero tornare molto utili. Qualche nome?

I consigli per l'asta del Fantacalcio

E' soprattutto nelle squadre neopromosse che bisogna andare alla ricerca di opzioni per la propria fantasquadra. Donnarumma del Brescia sarà uno degli attaccanti fondamentali per la formazione lombarda e ha dimostrato il suo valore nelle passate stagioni, sfondando quota venti reti segnate. In serie A probabilmente non riuscirà a raggiungere quella cifra, ma almeno 10 gol potrebbe garantirli.

Il Verona continua a cercare rinforzi in avanti, ma Di Carmine e Tutino rappresentano due opzioni importanti, per cui potrebbero essere degli obiettivi per chi sta andando a caccia di rinforzi al Fantacalcio.

Il Lecce ha invece ingaggiato in questo calciomercato estivo un centravanti che conosce molto bene la serie A come Lapadula. Il centravanti negli ultimi anni è stato un po' frenato dagli infortuni, ma in giallorosso potrebbe ritrovare con continuità la via della rete.

Anche il Sassuolo ha un nuovo centravanti da inserire nella lista dei possibili acquisti, vale a dire Caputo. Lo scorso anno è stato protagonista con l'Empoli, ora sogna di arrivare in doppia cifra anche con la maglia neroverde. La rivelazione dell'anno potrebbe invece essere Pinamonti, giovane attaccante del Genoa. Nella passata stagione il suo talento si è visto a sprazzi con il Frosinone, in rossoblù giocando con continuità può senz'altro migliorare il suo score.

Inglese del Parma e Lasagna dell'Udinese altri due nomi "caldi", ma chi vuole averli in squadra farà bene a cautelarsi anche prendendo i loro possibili sostituti, vale a dire Cornelius e Nestorovski. In questo modo difficilmente si rischierà di giocare con un attaccante in meno.