Manca ormai pochissimo all'atteso cerimoniale nel quale prenderà forma la nuova edizione della Champions League. Oggi, giovedì 29 agosto, a Montecarlo si terrà infatti l'atteso sorteggio della fase a gironi della massima competizione europea per club. In corsa, come anche nella passata stagione, ben 4 squadre italiane: i campioni d'Italia della Juventus, con Napoli, Inter e la new entry Atalanta.

Appuntamento alle 18 con la diretta tv su Italia 1 (in chiaro) e su Sky Football, canale 203 del bouquet di SKY.

Le 4 fasce e le squadre qualificate

Ai nastri di partenza della Champions League 2019-20 ben 32 squadre, che saranno divise in 8 gironi da quattro squadre ciascuno. I team partecipanti sono divisi in 4 fasce, ed ogni girone sarà composto da una squadra per ogni fascia. Tra le italiane la Juventus è inserita in prima fascia in quanto vincente della scorsa Serie A, mentre il Napoli è in seconda. Più dure per le due nerazzurre Inter e Atalanta, rispettivamente in terza e quarta fascia.

La squadra allenata da Gasperini avrà molto probabilmente un girone di ferro, ma per i bergamaschi è già un grande traguardo partecipare alla più grande competizione calcistica continentale per la prima volta nella storia.

La prima fascia è "bloccata" e racchiude le squadre campioni nei sei maggiori campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania, Russia e Francia), oltre a Chelsea e Liverpool, vincitrici nella scorsa stagione di Europa League e Champions League rispettivamente.

Le altre fasce sono state invece calcolate in base ai risultati ottenuti dai vari team negli anni precedenti, con squadre pur blasonatissime come Real Madrid e Atletico a fare da mina vagante per i team di prima fascia. Dai preliminari sono invece arrivate sei squadre: Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagabria, Bruges, Stella Rossa e Slavia Praga.

Questa la composizione delle 4 fasce:

PRIMA FASCIA - Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Chelsea, Liverpool

SECONDA FASCIA - Real Madrid, Atletico Madrid, Napoli, Tottenham, Shakhtar, Benfica, Borussia Dortmund, Ajax

TERZA FASCIA - Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter, Olympiakos, Dinamo Zagabria, Lione, Bruges

QUARTA FASCIA - Genk, Galatasaray, Slavia Praga, Atalanta, Lille, Lipsia, Stella Rossa, Lokomotiv Mosca

Le date: finale ad Istanbul il 30 maggio

Il via vero e proprio alla competizione scatterà il 17 e 18 settembre, con i primi match della fase a gironi.

Questa si concluderà l'11 dicembre prossimo, mentre il 16 dicembre avverrà il sorteggio degli ottavi di finale. Dopo la consueta pausa invernale si disputeranno gli ottavi, con i match di andata e ritorno tra il 18 febbraio e il 18 marzo. Quarti di finale in programma tra il 7 e il 15 aprile, semifinali tra il 28 aprile e il 6 maggio. La finalissima si disputerà invece il 30 maggio allo stadio "Ataturk" di Istanbul, già teatro della finalissima Milan-Liverpool nell'edizione 2004-2005.