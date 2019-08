Il nome di Mauro Icardi potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nel progetto tecnico dell'Inter e il concetto gli è stato ribadito anche nell'incontro avuto martedì pomeriggio alla Pinetina con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Dopo i rifiuti alle offerte arrivate dalla Roma, dal Monaco e dall'Arsenal, restano potenzialmente in corsa per l'ex capitano nerazzurro solo due società: il Napoli e la Juventus. Se i bianconeri, però, non hanno formulato un'offerta ufficiale, gli azzurri, invece, avrebbero un'intesa di massima con i nerazzurri.

Napoli sempre su Icardi

Il Napoli continua a pensare a Mauro Icardi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Gli azzurri seguono da tempo il centravanti argentino e già nell'estate del 2016 avevano provato a portarlo all'ombra del Vesuvio per sostituire Gonzalo Higuain, acquistato dalla Juventus per novanta milioni di euro. La trattativa sfumò per la volontà del giocatore di giocarsi le proprie chance a Milano da leader.

A distanza di tre anni sono cambiate tante cose ad iniziare dal fatto che Maurito non è più il capitano dell'Inter ed ora è finito completamente ai margini della rosa. Una situazione surreale ma, intanto, se c'è una cosa che non sarebbe cambiata è la volontà dell'attaccante di restare a giocarsi le proprie chance a Milano agli ordini di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, comunque, almeno fino a questo momento non ha mostrato aperture nei suoi confronti.

Durante gli allenamenti, Maurito si allena regolarmente con i compagni durante la parte atletica mentre lavora a parte quando si passa alla parte tattica e non è un caso che, in occasione dell'esordio contro il Lecce in campionato, sia rimasto fuori dalla lista dei convocati.

La strada resta in salita

Il Napoli continua a sperare nell'approdo di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non ha dato ancora una risposta definitiva all'offerta importante degli azzurri che hanno messo sul piatto un contratto da quasi otto milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

Partenopei che, tra l'altro, hanno già l'accordo con l'Inter sulla base di sessantacinque milioni di euro.

La possibile fumata bianca è legata alla speranza che il giocatore comprenda che non ci sono margini per ricucire lo strappo con l'Inter e decida di affrontare una nuova sfida con i tifosi del Napoli che sui social hanno manifestato il loro entusiasmo per l'eventuale arrivo dell'attaccante argentino.

Importante, in questo senso, potrebbe essere stato anche il faccia a faccia con Marotta e Steven Zhang. Ripensamento che non appare semplice, ma a cinque giorni dal termine del calciomercato tutto può succedere.