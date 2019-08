Il sorteggio dei gironi della Champions League 2019/20 si avvicina. L’appuntamento al Grimaldi Forum di Montecarlo sarà fisso per giovedì 29 agosto alle ore 18.00. Le quattro italiane qualificate conosceranno i nomi delle loro avversarie. Avremo una squadra per ciascuna fascia: Juventus in 1ª fascia; Napoli in 2ª fascia; Inter in 3ª fascia; Atalanta in 4ª fascia. La visione del sorteggio sarà disponibile in diretta tv su Sky, ma per chi non possiede un abbonamento ci sarà anche la possibilità di guardarlo in streaming su UEFA.com gratuitamente. In attesa di scoprire l’esito del sorteggio di Montecarlo, si possono analizzare i possibili rischi per le quattro italiane.

Da Madrid le possibili insidie per la Juventus

La Juventus rientra tra le favorite al successo finale della Champions League, specie dopo la campagna acquisti estiva. I bianconeri saranno inseriti tra le teste di serie, ma ciò nonostante dovranno incrociare le dita in occasione del sorteggio, così da evitare avversarie ostiche. I pericoli maggiori saranno rappresentati dalle due squadre di Madrid.

Infatti, Real e Atlético saranno in 2ª fascia e potrebbero essere abbinate proprio alla Juventus. Attenzione anche al Borussia Dortmund. Tutte le altre possibili avversarie saranno alla portata dei bianconeri, comprese quelle di 3ª e 4ª fascia. Il Napoli, che si troverà in 2ª fascia, correrà maggiori rischi. Da evitare praticamente tutte, fatta eccezione per Chelsea e Zenit San Pietroburgo, che non sarebbero avversari insormontabili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Da evitare assolutamente Liverpool e Manchester City, così come Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. C’è da dire, però, che nel caso dalla 3ª e 4ª fascia si dovessero sorteggiare avversari abbordabili, non sarebbe poi un problema affrontare una delle big.

Rischio girone di ferro per Inter e Atalanta

Il rischio di avere un girone di ferro riguarderà più che altro Inter e Atalanta. Entrambe potrebbero trovarsi nel proprio raggruppamento con delle corazzate.

Qualche esempio? Liverpool e Real Madrid piuttosto che Manchester City e Atlético Madrid. La squadra di Antonio Conte potrebbe trovarsi anche una mina vagante come il Lille, mentre per i bergamaschi ci potrebbero essere squadre come Lipsia o Galatasaray a rendere più dura l’avventura in Champions League. Insomma, dovranno incrociare le dita le due nerazzurre, decisamente di più rispetto a Juventus e Napoli.

Una volta concluso il sorteggio di Montecarlo, verranno definiti i vari turni della fase a gironi. Si comincerà con la 1ª giornata il 17-18 settembre e si concluderà con la 6ª giornata il 10-11 dicembre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale, mentre le terze retrocederanno in Europa League.