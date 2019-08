Tempo di derby allo stadio Marcello Torre, dove andrà in scena questa sera, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00, la sfida Paganese-Avellino, nella seconda giornata del girone I della Coppa Italia Serie C.

Per gli azzurrostellati l'occasione per riscattarsi, dopo il cocente k.o. maturato al San Nicola contro il Bari domenica scorsa, in cui Scarpa e compagni andarono vicini al colpaccio in casa dei galletti pugliesi.

Per i lupi biancoverdi invece si tratta dell'esordio nella manifestazione, dopo la promozione in terza serie ed un'estate a dir poco turbolenta, con la crisi societaria che minava l'esistenza stessa della compagine irpina ai nastri di partenza del prossimo campionato.

Paganese-Avellino, probabili formazioni e precedenti

Le gare tra gli azzurrostellati e i biancoverdi evocano certamente dolci ricordi: due piazze calde dal tifo davvero speciale che si sono affrontate negli anni in sfide davvero emozionanti e ricche di colpi di scena.

Forse il più significativo è proprio l'ultimo scontro diretto tra le due compagini, disputato il 21 gennaio 2013 al Marcello Torre: fu la stagione del trionfo degli irpini, che approdarono in Serie B al termine del campionato, ma gli azzurrostellati a sorpresa asfaltarono i biancoverdi con un sonoro 4-1, in virtù delle reti siglate da Caturano e Scarpa, entrambi autori di una doppietta.

Il tecnico della Paganese Erra parte dall'undici titolare della trasferta di Bari: il modulo di gioco dovrebbe essere il 3-5-2 con Campani tra i pali, Schiavino centrale con Sbampato e Mattia ai lati, linea mediana composta da Caccetta, Capece e Bonavolontà, supportata dagli esterni Carotenuto e Perri, in avanti tandem offensivo composto da Alberti e Scarpa.

Ignoffo presenta un modulo a specchio con Tonti in porta, linea difensiva composta da Njie, Morero e Laezza, Di Paolantonio nel ruolo di playmaker supportato da Rossetti e Silvestri centrali, Petrucci e Parisi ai lati, Albadoro e Alfageme in attacco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Serie C

A dirigere l'incontro è stato designato il signor Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedepalumbo della sezione di Torre Annunziata e Andrea Nasti della sezione di Napoli.

Paganese-Avellino in diretta streaming gratuita

Il match Paganese-Avellino sarà disponibile in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Eleven Sports, disponibile al sito web ufficiale elevensports.it: per poter visualizzare il match dello stadio Marcello Torre sarà necessario registrarsi (o accedere con le credenziali in caso di registrazione già avvenuta), cliccare nell'apposita sezione Live e selezionare l'evento in programma a partire dalle ore 18.00.

Per i possessori di tablet o smartphone è disponibile anche l'applicazione Eleven Sports, disponibile sui principali market store per utenti Android: dopo l'installazione, sarà necessario inserire le credenziali adottate in sede di registrazione e successivamente scegliere l'evento in programma tra quelli disponibili nella sezione Live.