La Juventus è attesa dalla tradizionale amichevole di Villar Perosa prevista mercoledì 14 agosto. Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, le parole di Sarri hanno evidenziato la necessità da parte dei bianconeri di alleggerire una rosa ricca di giocatori, con tanti esuberi che potrebbero a breve lasciare Torino. Sono tanti, infatti, quelli a rischio cessione: da Perin ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino a Mandzukic, Higuain e Dybala.

La cessione più remunerativa potrebbe essere proprio quella del 10 bianconero, che potrebbe essere il sostituto al Paris Saint Germain di Neymar. Come è noto il centrocampista offensivo brasiliano vuole lasciare la società francese, con Barcellona e Real Madrid interessate. Dalla cessione di Dybala, la Juventus potrebbe ricavare un notevole tesoretto per fare un importante investimento nel settore avanzato: come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe invitato il centrocampista offensivo del Real Madrid e della nazionale spagnola, Isco, a trasferirsi alla Juventus. La dirigenza bianconera sarebbe, infatti, da tempo interessata al giocatore, diventato oramai una riserva al Real Madrid.

Juventus, interesse per Isco

Secondo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo vorrebbe Isco alla Juventus. La qualità dello spagnolo, secondo il portoghese, potrebbe essere utile ai bianconeri per migliorare anche in fase realizzativa. La valutazione del centrocampista offensivo è di circa 65 milioni di euro, somma notevole ma che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di Dybala. Come sottolineato in precedenza, infatti, il 10 bianconero potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, incassando almeno 80 milioni di euro dalla sua cessione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

In questo modo, oltre alla plusvalenza derivante dalla cessione di Dybala, la Juventus potrebbe ricavare un attivo fra le due trattative di almeno 15 milioni di euro.

Juventus, le possibili cessioni

Abbiamo parlato delle possibili cessioni che la Juventus dovrebbe effettuare in questo Calciomercato estivo: Il portiere ex Genoa Perin interessa al Monaco mentre sul tedesco Khedira potrebbe svilupparsi una rescissione consensuale, considerando anche il pesante ingaggio che percepisce (circa sei milioni di euro).

Il giocatore interessa all'Arsenal. Per quanto riguarda, invece, il nazionale francese Matuidi, potrebbe esserci il ritorno in Francia, con Monaco e Paris Saint Germain interessate ad investire sul centrocampista. Nel settore avanzato Mandzukic potrebbe trasferirsi in Germania (piace a Bayern Monaco e Borussia Dortmund) mentre Higuain piace alla Roma, anche se l'argentino vorrebbe rimanere alla Juventus.