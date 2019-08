La Juventus ha disputato l'ultima amichevole internazionale contro l'Atletico Madrid, subendo una sconfitta per 2 a 1. Si è notato già il gioco di Sarri, molto offensivo, e lo dimostrano i 25 tiri effettuati dai bianconeri alla porta di Oblak. Restano, però, evidenti i problemi difensivi sia individuali (errori decisivi di De Sciglio e De Ligt) ma anche di tutto il settore. Nel post partita, Sarri ha sottolineato la necessità di cedere gli 'esuberi', anche per poter lavorare meglio con la rosa che sarà quella della prossima stagione.

Sono tanti a rischio partenza: Perin, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. E proprio l'argentino, dopo il mancato trasferimento in Inghilterra (Manchester United e Tottenham erano interessate al 10 bianconero), potrebbe essere acquistato dal Paris Saint Germain. Come scrive 'Il Corriere della Sera', infatti i bianconeri sperano in una pronta cessione da parte della società francese del centrocampista offensivo brasiliano Neymar, oramai ai ferri corti con la dirigenza del Paris Saint Germain ma anche con la tifoseria parigina. Proprio il trasferimento del brasiliano (potrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid) potrebbe portare Dybala al Paris Saint Germain.

Juventus, Dybala potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Come scrive il noto giornale, la Juventus spera in una veloce risoluzione della situazione Neymar-Paris Saint Germain, con il brasiliano che potrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid. Dopo la cessione, la società francese potrebbe investire su Dybala, considerato dalla dirigenza francese il sostituto ideale del brasiliano. Dalla cessione del 10 bianconero, la Juventus potrebbe ricavare almeno 70 milioni di euro e non ci sarebbero neanche molti problemi con i diritti di immagine fra l'argentino ed il Paris Saint Germain.

L'eventuale cessione di Dybala eviterebbe anche il rischio di un possibile scambio a fine mercato fra il 10 bianconero e la punta dell'Inter, Icardi. Inoltre, dalla somma incassata con la partenza di Dybala, la dirigenza bianconera potrebbe regalare un altro importante rinforzo per il settore avanzato.

Juventus, possibile investimento per Isco

Piace sempre Icardi dell'Inter, anche se l'Inter vorrebbe che si trasferisse al Napoli o alla Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano alla Spagna, nello specifico da 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe invitato il centrocampista offensivo del Real Madrid e della nazionale spagnola Isco a trasferirsi alla Juventus. La cessione di Dybala potrebbe essere utile per finanziare l'investimento sullo spagnolo valutato dal Real Madrid circa 65 milioni di euro.