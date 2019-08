Per la Juventus queste sono ore di relax visto che Maurizio Sarri ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi. La squadra tornerà martedì alla Continassa quando sarà in programma una seduta pomeridiana di allenamento, prima della sessione ci sarà anche la presentazione di Danilo in conferenza stampa alle 14:30.

La Juve ha nel mirino la classica sfida in famiglia di Villar Perosa di mercoledì 14 agosto, ma questo potrebbe non essere il solo appuntamento settimanale per i Campioni d'Italia.

Infatti, la società bianconera, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, starebbe pensando di organizzare una nuova amichevole. La decisione verrà presa tra oggi e domani e la Juve vorrebbe disputare tale test nel prossimo weekend del 17 e 18 agosto.

La Juve pensa a un'amichevole prima dell'inizio del campionato

Tutte le energie di Maurizio Sarri sono rivolte verso la sfida di campionato del 24 agosto contro il Parma.

Per arrivare al meglio al match del Tardini, la Juventus starebbe pensando di organizzare una nuova amichevole che dovrebbe giocarsi il 17 o il 18 agosto.

I Campioni d'Italia preferirebbero giocare nella giornata di sabato e la sfida si potrebbe disputare contro il Pescara. La squadra abruzzese, però, nel weekend dovrebbe giocare la Coppa Italia e perciò per affrontare la Juve dovrebbe chiedere lo spostamento del match di Tim Cup.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Probabilmente nelle prossime ore si capirà qualcosa di più su questa nuova eventuale amichevole. Qualora non fosse possibile organizzare un test amichevole per sabato o domenica prossima Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero proseguire il lavoro alla Continassa.

I tifosi bianconeri aspettano Ramsey

Per il match contro il Parma, Maurizio Sarri potrebbe non avere a disposizione Aaron Ramsey.

Il gallese ha ormai smaltito l'infortunio patito nella scorsa stagione e ha ripreso gradualmente ad allenarsi con i nuovi compagni.

Ma ancora non si sa con certezza se ci sarà contro il Parma oppure se rientrerà per la seconda di campionato contro il Napoli. In ogni caso i tifosi della Juve sperano presto di poter vedere in campo il loro numero 8 e probabilmente non dovranno aspettare ancora molto.

Khedira dovrebbe restare a Torino e pensa già all'inizio del campionato

Ieri sera, Sky Sport, ha fatto sapere che Sami Khedira dovrebbe restare alla Juventus.

Il tedesco ha colpito molto Maurizio Sarri che viste le sue qualità avrebbe deciso di chiedere alla società di tenerlo in rosa.

Khedira, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe restare alla Juve per continuare a dare il suo contributo alla squadra visto la sua grande esperienza e alle sue doti tecniche che hanno colpito favorevolmente il tecnico toscano. Il numero 6 juventino è completamente concentrato sulla nuova stagione come ha fatto sapere lui stesso su Instagram.