Il mercato della Juventus aspetta sviluppi importanti per oggi sul fronte Paulo Dybala. Fiumi di inchiostro stanno scorrendo per raccontare quello che sarebbe un addio per certi versi clamoroso. Il numero 10 bianconero è la pedina designata per rendere possibile lo scambio con Romelu Lukaku, il belga ha già trovato l’accordo con i Campioni d’Italia ma tutto sarebbe bloccato dalla trattativa tra l’argentino e il Manchester United.

Le parti sono in contatto da due giorni ma non hanno ancora trovato l’intesa, il calciatore vuole prima capire cosa succederà nell’incontro di oggi con Maurizio Sarri e Fabio Paratici appena rientrato dal proficuo incontro con lo United. Difficile, però, al momento una sua permanenza, la dirigenza avrebbe deciso di sacrificare l’argentino. Nel frattempo il Corriere dello Sport sgancia la “bomba” di mercato e scrive che l’Inter si sarebbe inserita per la Joya ma l’affare sembra molto improbabile.

Mercato Juventus: oggi è il giorno di Dybala

Paulo Dybala sarà oggi a Torino per parlare del suo futuro. Da questi colloqui usciranno le prossime mosse del mercato della Juventus. La Joya si presenterà alla Continassa con quattro giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, il suo rientro era, infatti, previsto il 5 agosto dopo la partecipazione alla Coppa America. Non è ancora chiaro se si allenerà o meno ma poco importa, le notizie rilevanti arrivano da fuori il rettangolo verde.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Dybala avrà un confronto con Sarri che avrebbe deciso di puntare sul giocatore come possibile falso nueve del suo tridente. L’idea stuzzica e non poco il sudamericano che secondo molti avrebbe ancora voglia di restare a Torino. Il problema, quindi, non è la guida tecnica ma sono le scelte della società. La dirigenza sembra ormai decisa a cedere il suo gioiello e nulla a questo punto potrebbe fargli cambiare idea.

Paulo Dybala è fondamentale per arrivare a Romelu Lukaku, senza di lui lo scambio non si potrebbe fare e così Paratici e Nedved spingeranno il numero 10 verso il Manchester United.

Dybala al Manchester United il tempo stringe e la Juventus aspetta

E proprio dall’Inghilterra sono attese novità di mercato per la Juventus nel giro di poco tempo. Secondo il Sun, quotidiano britannico che riporta la notizia sul suo sito, i Red Devils avrebbero dato un ultimatum a Paulo Dybala: il calciatore ha quarantotto ore di tempo per decidere se accettare o meno il trasferimento.

L’orologio corre e ancora l’accordo tra le parti sembra lontano. L’agente dell’argentino è Inghilterra da qualche giorno e anche oggi avrà nuovi contatti con il club d’oltremanica. Tutto ruota intorno alla richiesta economica dell’entourage di Dybala che avrebbe chiesto, sempre secondo il quotidiano britannico, 350 mila sterline a settimana (384 mila euro) per uno stipendio da oltre 18 milioni a stagione, più alto di quello di Paul Pogba.

La richiesta non ha di certo fatto felice il Manchester United che ha bocciato l’idea ma non ha abbandonato il tavolo delle trattative. D’altronde Solskjaer stravede per la Joya, su di lui fonderebbe il gioco offensivo della sua squadra con Dybala al centro della linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta per farlo tornare grande dopo la deludente stagione appena passata. E poi c’è un secondo motivo per cui gli inglesi vogliono restare agganciati all’affare. Lukaku è fuori dalle scelte dell’allenatore, non viene ritenuto utile al progetto e se rimanesse potrebbe poi diventare un problema. Tutto nelle prossime 48 ore chiede lo United, la partita Dybala non è ancora chiusa e si gioca tra la terra d’Albione e Torino. Ci sarebbe poi da annoverare una novità clamorosa sul futuro dell’attaccante argentino. Questa mattina il Corriere dello Sport sgancia la “bomba” di mercato direttamente in prima pagina: l’Inter sta provando ad inserirsi per l’argentino pupillo di Marotta e gradito anche ad Antonio Conte. Possibile che sia solo una manovra di disturbo anche perché la Joya, secondo molti rumors, avrebbe già rifiutato un trasferimento a Milano in passato e poi se la richiesta per l’ingaggio dovesse essere quella fatta ai Red Devils i nerazzurri non potrebbero sicuramente arrivare a pagare quel tipo di stipendio. Insomma il mercato della Juventus si lega al futuro di Paulo Dybala che ad oggi è molto nebuloso tra un colloquio con Sarri oggi e una trattativa fitta e piuttosto complicata con il Manchester United.