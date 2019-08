La Juventus prosegue la sua preparazione fisica, con Maurizio Sarri che, come riportano media vicini ai bianconeri, sta mettendo sotto torchio la rosa bianconera. Come è noto infatti, il lavoro per il tecnico toscano è notevole, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato e già dalla seconda giornata la Juventus incontrerà proprio il Napoli. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato, anche se l'esigenza principale resta quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori.

Potrebbe concretizzarsi a giorni il trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, con la Juventus che potrebbe accettare 35 milioni più il cartellino del terzino destro brasiliano Danilo. A breve potrebbero esserci novità anche sul possibile scambio fra Manchester United e Juventus, con Lukaku che si trasferirebbe a Torino e Dybala a Manchester. Per adesso, però, l'argentino non ne sarebbe completamente convinto. Secondo Tuttosport, nonostante si possa concretizzare questo scambio, Higuain potrebbe decidere di rimanere comunque alla Juventus.

Juventus, Higuain potrebbe rimanere a Torino

Secondo il noto giornale sportivo torinese, nonostante possa arrivare una prima punta come Lukaku, Higuain potrebbe decidere di rimanere alla Juventus come riserva. L'argentino è convinto di potersi rilanciare a Torino grazie soprattutto alla presenza alla Juventus di Maurizio Sarri, da sempre suo grande estimatore. La Roma, come è noto, resta interessata all'argentino e avrebbe pronta un'offerta alla Juventus per un prestito biennale ed un riscatto definito per un totale di 30 milioni di euro.

A rischio anche la permanenza di Mandzukic: la punta croata interessa, come Dybala, al Manchester United e potrebbe offrire circa 10-15 milioni di euro alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La volontà di Higuain è evidente, ma la dirigenza bianconera vorrebbe una cessione per motivi di bilancio: il giocatore è uno dei più pagati nella rosa bianconera, arriva infatti a percepire (con i bonus) 10 milioni di euro a stagione.

Altre cessioni potrebbero riguardare il centrocampo: gli arrivi di Ramsey e Rabiot potrebbero portare all'addio di Khedira e Matuidi. Il tedesco interessa all'Arsenal, ma secondo le ultime indiscrezioni, la società inglese avrebbe offerto 4 milioni di euro l'anno al giocatore contro gli attuali 6 milioni che percepisce alla Juventus. Proprio per questo avrebbe chiesto ai bianconeri una buonuscita.

Per quanto riguarda invece il nazionale francese, il giocatore ha l'esigenza di giocare titolare proprio per essere convocato per gli Europei 2020. La Juventus non garantirebbe la titolarità, ecco perché Matuidi potrebbe decidere di ritornare in Francia, con il Paris Saint Germain che sarebbe interessato.