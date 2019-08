La Juventus è attesa dalla prima partita ufficiale della stagione, la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri: l'esigenza principale però restano le cessioni, in particolar modo i principali indiziati a lasciare Torino sono Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma non sono da escludere la partenza di Emre Can e quella di Dybala.

Per quanto riguarda il difensore centrale, sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Roma mentre il centrocampista francese piace al Paris Saint Germain. Arriva invece una clamorosa indiscrezione sulla punta croata, che potrebbe essere inserito in uno scambio con il Barcellona: secondo 'Calciomercato.Com', infatti, Juventus e Barcellona starebbero lavorando ad uno scambio fra Miranda e Mandzukic, con il terzino sinistro a Torino e la punta croata a Barcellona.

L'indiscrezione di Calciomercato.com sull'asse Torino-Barcellona

Come è noto, infatti, Mandzukic è nella lista cessioni dei bianconeri e potrebbe accettare il trasferimento a Barcellona. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in cambio dell'attaccante croato la Juventus riceverebbe il cartellino di Miranda, giocatore apprezzato dal direttore sportivo bianconero Paratici. La valutazione dei due cartellini è praticamente simile: Miranda vale circa 10 milioni di euro, mentre Mandzukic 15 milioni.

Probabilmente, qualora si vorrà concretizzare questo scambio, si troverà un'intesa economica. Come è noto il terzino spagnolo interessa anche al Marsiglia, e la società catalana apprezzerebbe un trasferimento in Francia in quanto la società francese accetterebbe l'inserimento del diritto di riacquisto da parte del Barcellona. Ma l'eventuale inserimento di Mandzukic potrebbe cambiare le carte in tavola, favorendo quindi la Juventus nella trattativa per Miranda.

Trattative a 360 gradi tra Barca e Juventus

Come è noto Fabio Paratici è stato diversi giorni a Barcellona e con la dirigenza catalana avrebbe parlato di molti giocatori: da Rugani a Emre Can, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. La Juventus si sarebbe informata invece su Suarez, Dembelé, Rakitic e appunto Miranda, che resta il principale interesse della dirigenza bianconera. Con la cessione di Pellegrini in prestito al Cagliari, la Juventus ora cerca una valida alternativa ad Alex Sandro, mentre la fascia destra è coperta con l'arrivo di Danilo dal Manchester City.

La riserva del brasiliano è invece De Sciglio.