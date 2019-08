Sarà una Serie A molto interessante questa stagione, lo dimostra sicuramente la prima giornata di campionato.

In questi giorni però a tenere banco è sicuramente il mercato, considerando che la chiusura del Calciomercato estivo è prevista per il 2 settembre e che le varie società devono ancora sistemare qualcosa nelle loro rispettive rose.

L'Inter ad esempio a breve dovrebbe ufficializzare Alexis Sanchez, il Napoli invece potrebbe confermare un altro acquisto per il settore avanzato, mentre la Juventus è più impegnata nelle cessioni che negli acquisti.

Uno dei giocatori più interessanti arrivati in estate è sicuramente il centrocampista Adrien Rabiot, che dopo il contratto scaduto con il Paris Saint Germain, ha deciso di sottoscrivere un'intesa contrattuale con i bianconeri. A riguardo si è espresso il noto giornalista napoletano Valter De Maggio, che ha stuzzicato la Juventus perché "colpevole", secondo il giornalista, di essersi mossa in maniera poco corretta per avere il centrocampista francese a discapito del Napoli.

'Rabiot poteva diventare del Napoli, poi Juve ha agito in maniera poco corretta'

Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss, ha utilizzato parole pesanti sulla Juventus in merito all'arrivo a Torino di Adrien Rabiot.

Secondo il giornalista napoletano, il francese sarebbe stato vicinissimo al Napoli, ci sarebbe stata anche un'intesa contrattuale fra giocatore e dirigenza campana, ma la Juventus, pur di convincerlo a sposare la causa bianconera avrebbe utilizzato una pratica poco corretta.

Non è una novità che De Maggio punzecchi la Juventus, ma di certo queste parole sono accuse pesanti verso la dirigenza bianconera. Come è noto, Rabiot è stato allenato da Carlo Ancelotti al Paris Saint Germain e il tecnico emiliano stima molto il francese.

Il mercato del Napoli

Dopo aver ufficializzato e presentato Lozano, il Napoli dovrebbe acquistare almeno un'altra punta, solo dopo la rosa dovrebbe considerarsi completa.

Il 'sogno' della dirigenza campana resta Icardi, ma secondo le ultime indiscrezioni, l'argentino non vuole trasferirsi a Napoli. Preferirebbe infatti la Juventus o al massimo rimanere all'Inter, anche se quest'ultima possibilità è remota, considerando anche le recenti dichiarazioni di Marotta e Conte a riguardo.

Nel settore avanzato partenopeo quindi potrebbe arrivare un parametro zero, decisivo nella qualificazione alla finale di Champions League per il Tottenham: parliamo di Fernando Llorente, che dovrebbe rappresentare la riserva di Milik come punta centrale.

Lo spagnolo, fra le altre cose, vorrebbe infatti essere allenato da Carlo Ancelotti.